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印尼語、中文雙向翻譯難聚焦！印尼女移工涉虐死幼童「不行國民參與審判」

印尼女移工涉嫌虐死幼童案，原是台中地院第八起國民法官審理案，但台中地院裁定此案「不行國民參與審判」。 （記者張瑞楨攝）

印尼女移工涉嫌虐死幼童案，原是台中地院第八起國民法官審理案，但台中地院裁定此案「不行國民參與審判」。 （記者張瑞楨攝）

2023/08/31 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼籍女移工FATIMAH（法堤蜜）被控於2021年12月間，受委託照顧同鄉女性朋友的1歲兒子，因傷害導致幼童頭部受傷死亡，檢方提起傷害致死罪公訴，這是台中地方法院第8起的國民法官審理案，但法女與男童之母（告訴人）都聲明「不行國民參與審判」（拒絕由國民法官審理，改由一般程序審理），台中地院認為，此案牽涉醫療、法律專業用語甚多，且須經由通譯雙向翻譯，審理程序所耗廢時間恐非短暫，且雙向翻譯將使國民法官不易聚焦爭點，裁定此案「不行國民參與審判」。

裁定書指出，目前羈押中的法女，被控於上述時間，有傷害幼童與照顧疏失行為，導致男童頭部分別於不同時間，撞到門框、浴室門檻而死亡，台中地檢署依成年人故意對兒童犯傷害致死罪、凌虐未滿18歲之人致死等罪起訴。

此案應由國民法官審理，不過，告訴人（死者之母）與法女委託律師提出「不行國民參與審判」，理由是法女與告訴人均為外籍人士，行國民參審審理時，應有通譯雙向翻譯之需求，而通譯就醫療、法律專業用詞翻譯，恐耗費時間與程序，行國民參與審判顯不適當。

法官認為，此案涉及醫療、法律專業用語甚多，且須經由通譯，將法女的意見，由印尼語翻譯為中文，讓法官、辯護人、檢察官、國民法官知悉；再將檢、辯雙方詰問、職業法官及國民法官詢問的問題，透過通譯由中文翻譯為印尼語告知法女，本案訴訟程序全程十分仰賴通譯人員雙向翻譯，則審理程序所耗廢時間恐非短暫，且雙向翻譯之過程將使國民法官不易聚焦爭點。

法官強調，另外考量通譯人員，未曾經過模擬國民法庭的訓練，對於國民法庭審理程序進行能否精準掌握，實有待商榷，以上都可能使國民法官無法做出正確與公正的判斷之虞，以不行國民參與審判為適當，可抗告。

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