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台中賓士車逆向競速 擺出「起跑」動作太囂張 警方要辦了

兩輛賓士車在橋上危險競速，出發前還有兩名男子站在車子前面，擺出賽車比賽中「起跑」的動作。（擷取自記者爆料網）

兩輛賓士車在橋上危險競速，出發前還有兩名男子站在車子前面，擺出賽車比賽中「起跑」的動作。（擷取自記者爆料網）

2023/08/30 23:27

〔記者陳建志／台中報導〕兩輛賓士車在台中大里和霧峰間的福田橋上競速，其中一輛還逆向危險狂飆，甚至出發前，還有兩名男子站在車子前面，擺出賽車比賽的「起跑」動作，驚悚影片近日網路流傳，網友看到都覺得太危險；對於此誇張、危險的行為，霧峰分局今天表示，已掌握特定對象將通知到案說明，除告發並將依公共危險罪嫌嚴辦。

近日有民眾在社群媒體分享一段自拍影片，畫面中可看到，有兩輛白色賓士轎車，在一座橋上競速，其中一輛還無視其他用路人的安全逆向行駛，甚至在出發前，還有兩名男子站在車子前面，擺出賽車比賽中「起跑」的動作，而拍攝的地點，疑似就是台中大里、霧峰間，跨越大里溪的福田橋，網友看到都覺得太離譜。

霧峰分局大里分駐所何明憲所長今天表示，已經掌握特定對象並通知到案說明，將依道路交通管理處罰條例第43條予以告發；另該競速行為同時涉及刑法第185條公共危險罪，將會依法嚴辦。

霧峰分局呼籲，使用道路違規競駛，除危害他人用路安全外，也涉及公共危險罪責，將持續規劃專案勤務，以優勢警力強力執法，遏止在道路、橋梁上競駛的歪風，以維護其他用路人安全。

近日網路上流傳一段影片，兩輛賓士車在台中大里、霧峰間的福田橋競速，其中一輛還逆向行駛。（擷取自記者爆料網）

近日網路上流傳一段影片，兩輛賓士車在台中大里、霧峰間的福田橋競速，其中一輛還逆向行駛。（擷取自記者爆料網）

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