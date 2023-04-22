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    台7乙競速 、噪音惹民怨 6輛改裝機車分貝超標警開單

    大溪警分局在台7乙線取締改裝車輛，總共攔查50多輛機車。 （大溪警分局提供）

    大溪警分局在台7乙線取締改裝車輛，總共攔查50多輛機車。 （大溪警分局提供）

    2023/04/22 23:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪、復興區台7線、台7乙線假日經常出現大型重機競速，除屢發生車禍意外，民眾也檢舉陳情改裝車輛好吵；大溪警分局今天在台7乙線展開雙向攔檢稽查，執行取締機車（噪音）改裝車輛專案，總共攔檢盤查重機及大型重機車50多輛，現場開單告發6輛改裝機車分貝超標，依噪音法規定最高處3600元罰款。

    大溪警分局交通組表示，台7線、台7乙線因改裝排氣管製造噪音聲音大，影響行車安全，也影響沿線居民生活和妨礙居民安寧，警方動員警力在台7乙線執行雙向攔檢阻斷式聯合取締改裝車輛勤務，總共攔查50多輛機車，現場開單告發6輛改裝機車分貝超標，違反噪音法規定6件，將處以1800元至3600元罰款。

    大溪警分局長徐坤隆表示，噪音車輛行駛道路嚴重影響住戶及民眾安寧，警方將不定期配合環保單位及監理單位持續聯合稽查，平時執行各項勤務，若遇有車輛違規改裝產生噪音，將依法拍照蒐證通報環保，車輛須接受環保局噪音檢驗，如超過標準環保局將依法裁罰，以有效遏止危險駕車及改裝（噪音）車輛歪風，警方也呼籲民眾切勿任意改裝車輛，以免受罰。

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