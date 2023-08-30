網購「菠蘿口味」電子煙越抽越high 原來摻了大麻

周男等人製作菠蘿口味電子煙油，內含有第二級毒品四氫大麻酚、第三級毒品大麻素等，使不少民眾越抽越high。（彰化地檢署提供）

2023/08/30 19:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕菸害防治法從今年3月22日起，全面禁止電子煙，彰化縣地檢署獲報，有網路賣場販售「菠蘿口味電子煙油」產品，而且還含有第二級毒品四氫大麻酚、第三級毒品大麻素等，使不少民眾越抽越high，檢方追查發現，周姓主嫌除研發有毒電子煙油外，還將技術傳授給黃姓攝影師與劉姓軍人。彰化地檢署近日審結，將周男等人依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

彰化地檢署今年3月獲報，有民眾在蝦皮網站購買「菠蘿口味」電子煙油，驗出有第三級毒品大麻素即「MDMB-4en-PINACA」、「5F-MDMB-PICA」等成分，立即與警方組成專案小組展開調查，陸續查獲周男（29歲）、黃男（27歲）跟劉男（28歲）在台中、高雄等地各有工作室，專門製作含有毒品成分的煙油彈。

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檢方在他們3人的製毒據點查扣含有2、3級毒品的電子煙油彈成品共302支，製作原料的煙油120瓶，另外也查到新興3級毒品1-（氟苯基）哌嗪的毒咖啡包成品，共225.89公克、2級毒品大麻1162.44公克，以及用於混入電子煙油的香料、色素等原料跟製毒工具燒杯、磅秤、針筒、模具、磁力攪拌機及標籤機等。

檢方指出，周男有多次違反毒品危害防治條例前科，懂得調製CBD煙油方法， 去年4月，黃男得悉販賣CBD煙油獲利豐厚，趁周男因他案入獄前習得調製方式，接著從國外以每瓶7000元（每瓶100ml）購得CBD原液油，但含有三級毒品等不明成分，來製作CBD煙油，並在 line群組「GM CBD霧化店－VIP」，以每支2000至2200元（每支1ml）價格販售，今年1月間黃男又授與劉男調製煙油技術，並透過網路通訊軟體販售，短短2月，黃至少獲不法所得170萬，劉至少85萬元。

今年初周男出獄，立即跟黃男取得聯繫，並向他購買CBD原液油，同時添加二級毒品四氫大麻酚等不明原料製成菠蘿、藍莓等口味的CBD煙油，再透過蝦皮網站賣場「祖母超級秋」販售，每支一毫升售價 2500元至3000元，短短時間就獲利百萬。

檢方表示，查獲的電子煙油內含成分主要為大麻二酚（簡稱CBD），此成分雖非毒品，但這些煙油還驗出三級毒品大麻素與二級毒品四氫大麻酚等成分，讓一般不知情民眾在網路上就可購得，除了干擾人體中樞神經系統，引起頭痛、暈眩、癲癇等症狀外，甚至因而成癮而不自知，對身體健康危害甚鉅。檢方今日全案偵結，將周男等人依製造、販賣、持有毒品等罪起訴，並沒收扣案毒品等物品及不法犯罪所得362萬5000元，並向周男法院聲請羈押獲准。

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周男把住處當製毒室，屋內充斥2、3級毒品，以供作調製電子煙油。（彰化地檢署提供）

檢方在周男等3人的製毒據點查扣含有2、3級毒品的電子煙油彈成品302支，製作原料的煙油120瓶以及用於混入電子煙油的香料、色素等原料跟製毒工具。（彰化地檢署提供）

檢方查扣電子煙油的製毒原料跟工具琳瑯滿目。（彰化地檢署提供）

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