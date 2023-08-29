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涉貪7567萬！「最貪公務員」張之明晚間交保 小跑步飛奔上車

營建署道路工程組前組長張之明（中），晚間辦保完成後，離開台北地院。（記者溫于德攝）

營建署道路工程組前組長張之明（中），晚間辦保完成後，離開台北地院。（記者溫于德攝）

2023/08/29 21:30

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕營建署道路工程組前組長張之明，被控於任內透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍充當白手套，收受前瞻基礎建設廠商陳登來賄賂7567萬餘元，昨被依行受賄等罪起訴，在押的張之明、陳登來今移審台北地院，法官訊後裁定張之明850萬元、陳登來350萬元，皆限制住居與出境、出海，今天晚間張之明辦保完畢後，小跑步奔上計程車離開法院。

陳登來今天下午4時許即籌齊350萬元，辦完交保獲釋；張之明的親友直到晚間7時許將850萬現鈔送到法院，驗鈔機一度出狀況而「嗶」聲連響，晚間近9時張之明於辦保完畢重獲自由，他以小跑步離開法院，媒體問他「你為什麼收這多錢？會不會後悔？怎麼跟家人交代？」

全案以人工抽籤抽中法金融法庭法官彭慶文受命承審。庭訊時，張之明否認犯罪，哽咽稱他已辭職，不會再去營建署上班，財產都已被扣押，已一無所有，請求法官讓他交保，回家照顧、陪伴年邁的父母。

法院裁定指出，張之明犯罪嫌疑重大，且否認犯行，涉犯最輕本刑7年以上的收賄重罪，有勾串共犯、證人之虞，且在中國有投資事業，犯罪所得尚未足額扣押，且仍有部分金額流向不明，有逃亡之虞，但法官彭慶文審酌後，認為張沒有羈押必要，裁定張850萬元交保；至於陳登來於偵查間認罪，獲裁定350萬元交保。

營建署道路工程組前組長張之明的二位親友，晚間帶著850萬元現鈔至台北地院辦理交保。（記者溫于德攝）

營建署道路工程組前組長張之明的二位親友，晚間帶著850萬元現鈔至台北地院辦理交保。（記者溫于德攝）

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