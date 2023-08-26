罕見！兩度網購未取貨付款 買家遭起訴毀損罪

民眾網購若非大量、頻繁惡意棄單，並不會構成毀損罪。（資料照）

2023/08/26 05:44

首次上稿 00:34

更新時間 05:44

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名楊姓女子2021年間透過拍賣網站，兩度向同一名王姓賣家購買相同商品，卻未依約取貨付款，導致王男白花264元的運費。王男氣炸提告，基隆地檢署認定楊女涉犯毀損罪，提起公訴。

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2021年7月間，楊女向王男網購4個戒指，加計運費為594元，選擇貨到付款方式，惟貨到指定地點後，楊女卻未依約取貨付款。王男以訊息聯繫，楊女請他重新寄出商品，將會依約取貨，未料二度到貨，她仍未依約取貨。

王男不滿楊女害他損失運費264元的運費，提告刑法第355條的「詐術致人損害財產罪」，基隆地檢署認同王男主張，提起公訴。後來楊女與王男和解，獲得撤告，基院日前判決不受理。

伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，網購不取貨是否構成毀損罪，可分為兩層面，第一是有沒有「惡整」賣家的主觀犯意，也就是明明沒有購買商品的真意，卻透過大量或重複下單，又或是取貨後頻頻退貨，密集造成賣家的運費損失，此時，可能被認定有詐害財產的意思，而被論罪。

第二則是買家確實想買該商品，只是下單後因為忘記或太忙而未取貨，次數非多、頻率不高，客觀證據上較不會被認定有詐害財產的犯意，沒有刑責問題。

此外，依照消費者保護法規定，網購享有7天猶豫期，消費者不論是否取貨，均可無須說明理由而解除契約，無須負擔任何費用；至於賣家所損耗的運費，為其經營成本所應支出的一環。

翁偉倫直言「本案被起訴非常罕見」，因詐害財產的主觀犯意須由客觀事證推敲，不易成罪，實務上這類案件多以和解收場；他強調，常見賣家在賣場寫到「未取貨將對您提告毀損罪」，多為警告性質，若賣家真的任意提告，反可能有誣告問題。

詠衡法律事務所執行長鍾維翰認為，如果一次向同一個賣家下多筆訂單，或短期向同一個賣家下訂，卻都未取貨，導致運費損失，可能被推定為具有詐害財產惡意，而構成毀損罪；但若是單純網購未取貨，無客觀事證可認定為惡搞，不會成罪，民眾勿擔心。

鍾維翰另舉例，新聞常見有人一次大量訂購飲料或便當，卻惡意棄單，導致商家不只損失運費，連食物都得報廢，亦可能構成毀損。

伯衡法律事務所高雄所所長徐鴻儒強調，買家只要不是短期、大量惡意不取貨或棄單，就不會成罪，無須擔憂，網路上很多一頁式詐騙，網友有時誤信而下訂，事後越想越不對，拒絕取貨付款，也不構成毀損。他提醒，網路買賣只要保持誠信，司法機關就不會任意科以刑責，網友無須產生寒蟬效應。

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