司法院、行政院說明司法改革成效 國人滿意度呈明顯上升趨勢

司法院、行政院今召開記者會，說明司法改革成效，司法院長許宗力（中）表示，根據民調，司改6年來，國人對司改的滿意度呈明顯上升趨勢，不滿意度則持續下降。右為法務部長蔡清祥、左為行政院政務委員羅秉成。（記者楊國文攝）

2023/08/25 14:29

〔記者楊國文／台北報導〕司法院、行政院今召開記者會，說明司法改革成效，司法院長許宗力表示，根據民調，司改6年來，國人對司改的滿意度呈明顯上升趨勢，不滿意度則持續下降，法務部長蔡清祥更指出，政府查辦電信網路詐欺案取得良好成效，今年1至7月查扣不法所得23.7億元，較去年同期成長4.7倍之多，執行毒品「三減」成果方面，如施用強力搖頭丸死亡人數，從2020年的93人，一路下降，今年上半年為無人死亡。

這項司改重點成效記者會，今天上午在司法院舉行，除院、部大家長許宗力、蔡清祥外，行政院政務委員羅秉成亦到場參與共同主持。

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許宗力以7大面向，說明司法院6年來的司改重點，包括今年起施行的國民法官新制、終審法院實施「大法庭制度」、憲法訴訟法、勞動事件法、營業秘密保護新制、被害人保護及訴訟參與及訴訟外紛爭（ADR）機制。

許宗力指出，例如國民法官法方面，所有年滿23歲的國民都有機會走入法院參與重大案件的審判，讓判決更多元化、全面，增加人民對司法信賴及支持，至本月23日為止，各地院國民法官的收案量共53件，其中一審宣判者有5件，司法院預估，今年將有1萬名以上民眾以候選國民法官身份參與法院候選程序，將有1千人以上以國民法官、備位國民法官身份全程參與重大案件審判，司法院已成立「國民參與審判制度成效評估委員會」進行實施成效評估。

許亦表示，將於本月30日施行的營業秘密保護新制，讓營業秘密案件審判更專業，並引進日本專家查證制度等措施，更能有效捍衛「護國群山」。

關於民眾對司改的滿意度，許宗力說，依據台灣民意基金會的民調，司法6年來，滿意度呈明顯上升趨勢，滿意度方面，從2017年5月的34.7％，至今年5月為止，上升至48.5％，不滿意度則從2017年5月的55％，至今年5月為止，下降至39.5％。

此外，依據美國智庫傳統基金會司法效能指標，我國從2018年的69.2％，上升到去年超過94％，遠高於世界平均值，顯示我國司法公正性、司法效能近年來有大幅成長。

蔡清祥表示，法務部6年來有多項司改成果，先以3大重點說明，首先是完善被害人權益保障方面，採行「單筆定額給付新制」，包括死亡遺屬補償金為180萬元、重傷為80萬至160萬元、遭性侵害為10萬至40萬元、境外補償金為20萬元。

蔡清祥強調，他要求補償金的核發應「從速、從優」，因此，日前，新北發生高樓墜落冷氣機砸傷女大生而不治事件，即快速審議通過核發180萬元給家屬。

另外，加強查緝詐欺案，落實犯罪不法查扣及罪贓返還被害人部分，今年1至7月，不法所得共查扣逾23.7億元，較去年同期成長4.7倍之多；完備社會完全網方面，採強化保護兒少機制，及早介入兒虐案件偵辦，並運用電腦斷層掃瞄（CT）加強兒童死亡案件篩檢。

蔡清祥表示，反毒方面，則採「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品危害」等「三減」政策，執行毒品「三減」成果方面，去年毒品查緝量創新高達9.9噸，較2017年增加53％，毒品新生人口降至新低為18.8％，統計2017年至2022年共減少6034人，施用強力搖頭丸死亡人數，從2020年的93人、2021年37人、2022年6人，一路下降，今年1至6月為止，無人死亡。

羅秉成指出，司法正朝向「以人為本、擴大司法參與」的目標前進，拉近人民與司法的距離，希望每個人的訴訟地位能受到尊重、保護並大幅提升，達到更開放、透明的司法，例如透過國民法官新制，讓國人能夠因為參與司法而認同司法、進一步是信賴司法。

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法務部長蔡清祥今在司改成果記者會指出，政府查辦電信網路詐欺案取得良好成效，今年1至7月查扣不法所得23.7億元，較去年同期成長4.7倍之多，執行毒品「三減」成果方面，如施用強力搖頭丸死亡人數，從2020年的93人，一路下降，今年上半年為無人死亡。（記者楊國文攝）

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