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首頁　>　社會

婦人借廁所不成 威脅要「尿在辦公室」還咬傷警察被判拘役20日

孫姓婦人借廁所被拒，威脅要尿在辦公室且咬傷員警，台中地院以她坦承犯行、被配偶毆打等理由輕判。（記者張瑞楨攝）

孫姓婦人借廁所被拒，威脅要尿在辦公室且咬傷員警，台中地院以她坦承犯行、被配偶毆打等理由輕判。（記者張瑞楨攝）

2023/08/22 15:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕年近60歲的孫姓女子，去年10月8日向一家賣場借廁所未果，雙方起爭執時，孫女執意進入辦公室內，威脅要「尿在辦公室」，員警到場制止時，孫女咬傷員警手臂，被依妨害公務執行罪法辦，不過，台中地方法院認為，孫女坦承犯行，案發之前發生車禍，還被配偶毆打，母親罹患阿茲海默症，輕判拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

判決書指出，具有大學學歷的孫女，上述時間向賣場經理借用廁所，惟因廁所不外借，經理拒絶並報警處理，中市警察局協和派出所兩名警員到場，向孫女表示店內不外借廁所，孫女卻強行推開店內辦公室大門入內，並表示要「尿在辦公室」，員警企圖架離孫女之際，被孫女咬傷右手肘，傷口約4公分直徑（傷害部分未提出告訴），以此種方式妨害警方公務執行。

台中地院審理時，認為孫女侵害警察執行職務的嚴正性，影響社會秩序與國家公權力之執行，但考量她終能坦承犯行，犯後態度尚有可取之處，自述具大學畢業學歷，去年2、3月間發生車禍事故，並遭配偶毆打而肋骨斷裂傷勢，母親罹患阿茲海默症，依妨害公務執行罪輕判拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

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