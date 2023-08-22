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行政執行署新竹分署9/5拍賣會 湖口2.4億土地引矚目

LEXUS汽車即將拍賣。（新竹分署提供）

LEXUS汽車即將拍賣。（新竹分署提供）

2023/08/22 09:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕法務部行政執行署新竹分署9月5日將舉行「123聯合拍賣會」，當日將進行不動產拍賣及動產拍賣，包括價值超過2億4千萬元的土地與名車，歡迎民眾參考。

當天的動產拍賣標的，上午10時30分將拍賣一部2007年8月出廠，排氣量3456CC的LEXUS汽車一台，下午3時將拍賣一部2006年出廠，排氣量1781CC的國瑞（TOYOTA ZACE）自用小貨車一台。除了汽車外，還有華泰、陽信、板信三家銀行的股票也會一併推出拍賣。有關拍賣標的物的數量、種類、型號等資訊，可參閱分署拍賣公告，民眾亦可於拍賣當天到場閱覽拍賣標的。

當天下午3時將進行不動產拍賣程序，有位於新竹市、新竹縣湖口鄉、苗栗公館鄉、頭份市、三義鄉、西湖鄉的土地及建物將推出，其中拍賣底價最高者，為孝股所拍賣位於湖口鄉的土地，共分為兩標，底價分別為2億4031萬及6797萬元。

民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

法務部行政執行署新竹分署每月第一週、星期二、下午三時均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍應買，更多拍賣資訊，請參閱新竹分署官網。

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