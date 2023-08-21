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8/21 威力彩頭獎連17摃上看3.4億！ 雙贏彩、今彩539均摃龜

今晚（8月21日）開獎的第112000067期威力彩、第112000199期雙贏彩、第112000199期今彩539均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（8月21日）開獎的第112000067期威力彩、第112000199期雙贏彩、第112000199期今彩539均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月21日）開獎的第112000067期威力彩、第112000199期雙贏彩、第112000199期今彩539均摃龜。

第112000067期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、14、19、33、34」，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎9注中獎，每注可得15萬元；肆獎64注中獎，每注可得2萬元；伍獎292注中獎，每注可得4000元；陸獎2039注中獎，每注可得800元；柒獎3796注中獎，每注可得400元；捌獎2萬439注中獎，每注可得200元；玖獎2萬6710注中獎，每注可得100元；普獎4萬6919注中獎，每注可得100元。

第112000067期38樂合彩中獎號碼為「01、12、14、19、33、34」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合109注中獎，每注可得5750元；二合1480注中獎，每注可得750元。

第112000199期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、09、12、13、14、16、17、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎101注中獎，每注可得500元；肆獎1162注中獎，每注可得100元。

第112000199期今彩539中獎號碼為「06、07、24、25、36」，頭獎摃龜；貳獎199注中獎，每注可得2萬元；參獎7360注中獎，每注可得300元；肆獎8萬3注中獎，每注可得50元。

第112000199期39樂合彩中獎號碼為「06、07、24、25、36」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合258注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1731注中獎，每注可得1125元。

第112000199期3星彩中獎號碼為「097」，正彩6注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000199期4星彩中獎號碼為「7152」，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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