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嫌穿著暴露…… 男友當街扯衣竟「害她胸部掉出」！

原PO衣服被男友扯開，形容當下穿著與示意圖相似；示意圖，並非原PO本人。（翻攝自Dcard）

原PO衣服被男友扯開，形容當下穿著與示意圖相似；示意圖，並非原PO本人。（翻攝自Dcard）

2023/08/21 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友表示，日前和朋友聚會，男友覺得她穿得太露了，要求她換衣服，但她不願意，雙方為此爆發口角，結果在拉扯中，上衣直接被扯開，「胸部露出來，還被路人看到」。雖然男友事後有道歉，但她不知道是否該原諒，於是發文尋求各位網友意見。

DCARD文章表示，原PO日前要和朋友聚餐，當原PO換好衣服準備出門時，被男友阻止，覺得她穿著太露，但原PO認為男友的反應太誇張，其他女生朋友身材比自己好很多，且這不是第一次這樣穿，男友卻堅持要她換掉，還說「我不在妳身邊，不可以這樣穿」，雙方因此發生爭執，走出門後，2人仍不停爭吵，男友之後不斷拉扯她的衣服並要求更換，沒想到胸前的蝴蝶結不小心被扯開，「胸部直接露出來，還被路人看到」，男友發現裡面沒穿內衣，整個氣炸，女網友則被氣哭，抓著衣服就跑走了。

事後，原本要上夜班的男友，特別請假跑去找她道歉，不過她不知道該不該原諒，害怕表示「這次扯衣服，下次會不會動手？」隨後也附上當時的類似衣服照。

貼文一出，隨即引起網友熱議，「拍拍可憐的男友，穿那種衣服裡面不穿還不能管，希望他能找到更好的」、「那就換一個可以接受這種穿著的男朋友」、「他以後會不會動手我不知道，但我知道他以後對你的穿著跟私交肯定會繼續干預」、「一扯就開、又沒穿內衣，其實可以理解男友的擔心，他不是不准你穿，是希望他不在你旁邊時不要穿」。

男友認為女友參加聚會穿著太暴露，堅持帶女方回家換掉，拉扯過程中意外將女友上衣拉下；示意圖，圖與本文無關。（美聯社）

男友認為女友參加聚會穿著太暴露，堅持帶女方回家換掉，拉扯過程中意外將女友上衣拉下；示意圖，圖與本文無關。（美聯社）

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