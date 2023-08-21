東華大學前系主任兼營民宿 損害政府信譽處分申誡

國立東華大學梁姓前系主任涉違法兼營民宿，被懲戒法院判決申誡處分。（資料照）

2023/08/21 16:35

〔記者楊國文／台北報導〕國立東華大學梁姓前系主任被查出兼職經營民宿，違反公務員服務法規定，經監察院調查屬實，將他彈劾後，移送懲戒法院審理；梁男辯稱，因不清楚規定而犯錯、也未實際經營，懲戒法院審理認為，梁男擔任系主任相當於簡任12職等的高階公務員，其違法兼職期間達5年多時間，嚴重損害政府信譽，判申誡處分，可上訴。

判決指出，梁男從2015年8月至2021年7月為止，擔任東華大學系主任兼教授，但被查出他從2013年12月31日起即登記擔任一家民宿的經營者，雖然自2015年8月1日起擔任東華大學系主任，仍繼續擔任該民宿的經營者。經審計部發現後，梁男2021年6月才將民宿的經營者申請變更為兒子。

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監察院調查指出，梁男擔任東華大學教授兼系主任，依司法院釋字第308號解釋，其兼任系主任的行政職，適用公務員服務法規定。

監察院認為，梁男坦承2013年12月31日起至2021年6月15日擔任該民宿經營者，但辯稱不知相關規定、也未實際經營，不過，梁男明確違反公務員服務法第13條「不得經營商業」的規定，應受到懲戒，將他彈劾，並移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理發現，梁男自2013年12月31日起即登記該民宿的經營者，擔任東華大學系主任後仍持續，直到審計部查核公務員是否違規經營旅館業或民宿時發現，函請教育部轉請東華大學查明處理，梁男才於2021年6月1日將民宿經營者申請變更為兒子。

懲戒法院指出，公務員不得經營商業的認定標準，不以實際參與經營行為者為限，所謂經營商業包括實際參與經營行為及申請商業執照行為在內。本案中，梁男既以經營者名義申請核發民登記證獲准，並已完成申請商業執照行為，則無法稱做無經營商業情事，因此其違法事證明確。

懲戒法院認為，梁男所為，違反公務員服務法、教育部兼職處理法第4條有關國立各級學校兼任行政職務教師不得經營商業的規定，其違法行為嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，考量其違法兼職5年多時間、未實際經營運作，亦未獲取報酬等情況，判他申戒處分。

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