涉犯多起兒少重大刑案 男子校園內遭警查緝疑畏罪墜樓亡

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，對方疑因畏罪墜樓，最終不治身亡。（記者吳昇儒攝）

2023/08/21 00:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕53歲權姓男子因涉及多起兒少等重大刑事案件，被基隆、花蓮等警方鎖定，20日下午警方前往桃園，到權男進修的大學準備逮捕他時，權男卻藉故要回4樓教室拿取物品，突然奪門跳窗，從走廊墜落一樓。警方即刻通報119前往救援，但權男仍不治身亡。警方目前已報請桃園地檢署相驗，並配合基隆地檢署釐清案情。

據悉，基隆市警察局第三分局偵查隊及花蓮縣警察局刑警大隊科偵隊2個單位，針對權男的犯行共組成專案小組進行追查，其中因權男涉及多起重大兒少案件，警方不敢輕忽，報請基隆地檢署檢察官指揮後，持搜索票及拘票要逮捕權男。

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家住基隆的權男在桃園某大學內進修，20日下午因參加學校社團主辦的職前訓練課程，開車前往桃園的校園，警方也一路追到學校內。

未料，警方盤查時權男假意配合，並稱要到4樓教室拿取書籍等物品，卻突然跳窗墜樓。專案小組立刻通報119由救護車將權男送往衛生福利部桃園醫院急救，經醫生搶救後，於下午4時41分宣告不治。

警方指出，權男涉及刑案及疑畏罪跳樓部分，已分別報請桃園地檢署相驗，並配合基隆地檢署釐清案情。

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