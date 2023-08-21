為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉犯多起兒少重大刑案 男子校園內遭警查緝疑畏罪墜樓亡

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，對方疑因畏罪墜樓，最終不治身亡。（記者吳昇儒攝）

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，對方疑因畏罪墜樓，最終不治身亡。（記者吳昇儒攝）

2023/08/21 00:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕53歲權姓男子因涉及多起兒少等重大刑事案件，被基隆、花蓮等警方鎖定，20日下午警方前往桃園，到權男進修的大學準備逮捕他時，權男卻藉故要回4樓教室拿取物品，突然奪門跳窗，從走廊墜落一樓。警方即刻通報119前往救援，但權男仍不治身亡。警方目前已報請桃園地檢署相驗，並配合基隆地檢署釐清案情。

據悉，基隆市警察局第三分局偵查隊及花蓮縣警察局刑警大隊科偵隊2個單位，針對權男的犯行共組成專案小組進行追查，其中因權男涉及多起重大兒少案件，警方不敢輕忽，報請基隆地檢署檢察官指揮後，持搜索票及拘票要逮捕權男。

家住基隆的權男在桃園某大學內進修，20日下午因參加學校社團主辦的職前訓練課程，開車前往桃園的校園，警方也一路追到學校內。

未料，警方盤查時權男假意配合，並稱要到4樓教室拿取書籍等物品，卻突然跳窗墜樓。專案小組立刻通報119由救護車將權男送往衛生福利部桃園醫院急救，經醫生搶救後，於下午4時41分宣告不治。

警方指出，權男涉及刑案及疑畏罪跳樓部分，已分別報請桃園地檢署相驗，並配合基隆地檢署釐清案情。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警進入開南大學查案 犯嫌疑畏罪跳樓身亡
2023/08/21 00:15

警進入開南大學查案 犯嫌疑畏罪跳樓身亡

開南大學進修生遭警入校追查 藉口拿包下秒墜樓亡
2023/08/20 23:06

開南大學進修生遭警入校追查 藉口拿包下秒墜樓亡

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
高雄男子高樓墜落死亡 警查出身分釐清墜樓原因
2023/08/20 18:51

高雄男子高樓墜落死亡 警查出身分釐清墜樓原因
及時救援！阿伯摔下樓 屏東縣議員洪宗麒徒手接住
2023/08/20 11:58

及時救援！阿伯摔下樓 屏東縣議員洪宗麒徒手接住

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播