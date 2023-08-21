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首頁　>　社會

警進入開南大學查案 犯嫌疑畏罪跳樓身亡

2023/08/21 00:15

〔中央社〕50多歲權姓男子因涉及多起兒少案件，警方今天前往桃園市開南大學拘提權嫌時，權嫌藉故至4樓教室拿取書籍等物品，疑畏罪突然從4樓走廊跳窗墜樓身亡。

全案經基隆市警察局第3分局、花蓮縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊共組專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦，專案小組18日聲請拘票和搜索票獲准，今天下午3時許接獲通報，權嫌出入位於桃園市蘆竹區的開南大學，參加某社團主辦的職前訓練課程。

專案小組立即前往查緝，盤查過程中，權嫌藉故至4樓教室拿取書籍等物品，突然在4樓走廊跳窗墜樓，專案小組立即通知119派遣救護車和人員到場搶救，經送往(衛)生福利部桃園醫院急救，於下午4時41分宣告不治。

基隆市警察局表示，有關權嫌疑畏罪跳樓和涉及刑案部分，已由發生地桃園市政府警察局蘆竹分局和基隆市警局第3分局，分別報請桃園地檢署檢察官相驗，及基隆地檢署檢察官指揮偵辦，警方也會全力配合地檢署釐清案情。（編輯：何宏儒）1120820

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