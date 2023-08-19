救護之王！1年搶救11條人命 他獲「最佳救護技術員」殊榮

和美消防分隊高級救護技術員黃景嵐，獲選為「最佳救護技術員」。（消防局提供）

2023/08/19 21:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員黃景嵐，1年來緊急救護出勤件數有上千件，累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，其中將急性心肌梗塞病患從鬼門關前救回的有11件，執行件數及成功人數都居消防局之冠，堪稱救護之王。今年代表參加社團法人台灣心肌梗塞學會辦理的「2023第2屆金心獎」甄選，在全國各縣市菁英中脫穎而出，獲選為「最佳救護技術員」。

黃景嵐表示，他曾於2013年擔任大城分隊的消防替代役男，因執行緊急救護工作，目睹病患病情惡化感到無力，為即時救回寶貴人命，決定投入消防行列，並持續在緊急救護領域學習與成長，並提升專業技能，於2019年取得高級救護技術員證照。

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消防局長施順仁指出，黃景嵐對緊急救護工作充滿熱忱，過去1年緊急救護出勤件數有1000多件，累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，其中成功搶救急性心肌梗塞有11件，執行件數及成功人數都位居消防局之冠，堪稱救護之王。

今年2月他休假在外縣市時，剛好聽見附近有救護車經過，即刻上前查看發現是到院前心肺功能停止（OHCA）病患，立即與救護人員聯手實施CPR與AED電擊，並跟著上救護車協助急救將病患送往醫院。

此外，黃景嵐也協助消防局的教育訓練與品質管理，並經常至社區宣導推廣，發揮專長從各個面向提升緊急救護品質，消防局長官對他這次獲選為金心獎最佳救護技術員，直誇是實至名歸。

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