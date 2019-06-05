與死神搶時間的救命王 榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-05 13:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣急診醫學會公布今年全國十大傑出救護技術員獲獎名單，花蓮縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐在來自全國30多名精英中，突破六都夾殺，榮登榜首第一名，創下花蓮縣消防局有史以來最佳成績，彭康祐5年來挽救成功（ROSC）的到院前心肺功能停止（OHCA）患者，已多達50多人，也因此獲得「花蓮救命王」稱號。

彭康祐是個土生土長的花蓮人，2009年經由國家考試及格、從科技業轉職成為消防人員，服務至今已邁入第11個年頭，在救護現場服務過的鄉親人數已超過3000名以上；2013年第一次獲得十大傑出救護技術員獎項，去年花蓮0206地震時，擔任雲翠大樓現場的初期救護指揮官，去年底榮升救災救護指揮科小隊長，第二度報名徵選。

全國十大傑出救護技術員的徵選競賽遴選委員共20名，為台灣急診醫學會的醫學專家與內政部消防署委員共同組成的遴選小組，且各委員不得為自己縣市評分的前提下，公平公正進行遴選。彭康祐說，過去歷年第一名，都是由資源豐沛的六大都會城市輪流包辦，他是過去十多年來唯一一位非六都的榜首，且是二度獲獎。

評選委員、台大醫院急診醫學部主治醫師副教授江文莒對彭康祐的評價是認為，彭康祐在救護文章發表、特殊災害救護、創意派遣發明、OHCA救活且CPC好的在10人以上，還有去年花蓮大地震救護指揮的表現優異，獲得第一名實至歸；獎項預計本月29日在台大國際會議中心，急診醫學會年會時進行公開表揚。

消防局林文瑞說，花蓮縣幅員遼闊、尤其狹長，且醫院分佈的平均程度、醫療資源等皆不如其他縣市，因此更應加強到院前緊急醫療救護。因此花蓮縣已於今年初開辦第一期高級救護技術員（EMTP）訓練，預計年底可完成20名高級救護技術員的養成。且明年會持續開辦第二期，屆時兩期共40人完訓；再加上縣內現有的EMTP，本縣EMTP人數將計有超過50名的EMTP投入。

彭康祐說，要感謝局的推薦才能參加競賽，現在調任指揮中心是前線中的更前線，是比救護員更早接觸患者的任務。這份工作困難度更高，是必須只能在「聽」「問」之間就要能立即判斷患者的嚴重程度，不如現場救護人員還能使用「眼」「觸」及醫療設備的協助檢查，因此更加困難，能夠獲獎全賴家人支持與長官們的栽培與愛護。

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