新北消防局帶隊官聞氣體探測器警報緊急下令撤出 救12人躲過氣爆

新北市新莊區裕民消防分隊小隊長劉子洋（見圖）出勤樹林氣爆火警時，持五用氣體偵測器攻上現場時，偵測到瓦斯發出警報，立即下令撤離，五樓隨即發生氣爆，救援12位警、消、民眾性命。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/19 16:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林8月初發生氣爆案，一名男子因不滿房東帳價，恐嚇房東「讓你家變凶宅」，隨即引爆開啟的瓦斯，而在危急之際，當時裕民分隊帶隊官劉子洋攜帶瓦斯氣體偵測器，當佈線到四樓時，消防員發現瓦斯外洩聲響，劉子洋攜帶的瓦斯偵測器也發出警報，劉子洋當場下令所有人立即撤出建築，當時2名警員、7名消防員帶著3位住戶隨時下撤，果然尋找掩蔽後不到5分鐘就發生氣爆意外，新北市消防局事後也重新檢整分配到各分隊的氣體、瓦斯偵測偵測器堪用率，確保消防員及民眾安全。

新北市樹林區63歲羅姓男子本月6日凌晨致電119，自稱前一天救護車送醫沒送他到指定的板橋亞東醫院，而是送中和區雙和醫院，隨後在5樓租屋處引爆瓦斯自殘。警方查出，查訪鄰居指稱羅男精神狀況不佳已久，7月已多次就醫，且不滿房東調漲租金引發糾紛；羅男因嚴重燒燙傷，目前仍在醫院治療。

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而當時救援也是驚險一刻，當時消防119派遣22車70人救援，裕民分隊帶官、小隊長劉子洋率消防員佈水線攻上4樓查看，但到2樓時，劉子洋持有的瓦斯氣體探測器已偵測到瓦斯數據，發現瓦斯外洩跡象，當抵達4樓時消防員聽到瓦斯外洩聲響，探測器發出警報，劉子洋立即下令撤退、離開建築物。

當時在樓梯間的7名消防員、2名警員立即帶著3名住戶衝下1樓，並尋找掩蔽物，避免氣爆時遭碎片砸傷，同時由消防員在事發民宅對面5樓陽台屋外射水。

眾人警戒之際，事發的5樓隨即傳出氣爆意外，及時下樓逃生的12人都餘悸猶存，劉子洋確認同事、民眾安全後，拉起水線入內搶救，羅姓男子後，搬到一樓後送救治。

新北消防第二大隊副大隊長吳崇銘說，因帶隊官攜帶瓦斯氣體探測器及時作動，讓帶隊官判斷撤退得宜，讓該案消防員等人員受傷，而局內已配發各外勤分隊至少2台五（四）用氣體偵測器、瓦斯氣體探測器，保障消防員執勤及民眾身家安全。

吳崇銘說，消防員出勤時，除可見明火及濃煙，還有看不見的隱藏敵人—危害性氣體，如一氧化碳（CO）、瓦斯、各式可燃性氣體，為預防這些隱形危害，新北消防局發給各分隊五（四）用氣體偵測器、瓦斯氣體探測器；其中五用氣體偵測器可偵測揮發性有機氣體（PID）、硫化氫（S2H）、一氧化碳（CO）、氧（O2）及可燃性氣體（LEL）；四用氣體探測器則無法偵測揮發性有機氣體，另瓦斯氣體探測器可偵測環境內的瓦斯濃度，作為消防人員執勤時的警示參考。

新北市消防局救災救護指揮中心主任蔡志鴻表示，民眾獲報該起開啟瓦斯案後，便告知消防帶隊官患者於五樓陽台開瓦斯，北海（新北119呼號）也透過無線電，提醒現場帶隊官注意同仁安全，不到一分鐘，帶隊官號令全體撤下樓，並向五樓住戶涉水，不到五分鐘釀出氣爆，逃過一劫的警察、消防員、住戶都慶幸及時逃出。

新北市新莊區裕民消防分隊小隊長劉子洋出勤樹林氣爆火警時，持危險氣體偵測器（見圖）攻上現場時，偵測到瓦斯發出警報，立即下令撤離，5樓隨即發生氣爆，救援12位警、消、民眾性命。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊區裕民消防分隊小隊長劉子洋出勤樹林氣爆火警時，持五用氣體偵測器攻上現場時，偵測到瓦斯發出警報，立即下令撤離，5樓隨即發生氣爆，救援12位警、消、民眾性命；圖為瓦斯等氣體偵測器。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

新北市新莊區裕民消防分隊小隊長劉子洋出勤樹林氣爆火警時，持五用氣體偵測器攻上現場時，偵測到瓦斯發出警報，立即下令撤離（見圖），五樓隨即發生氣爆，救援12位警、消、民眾性命。（記者吳仁捷翻攝）

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