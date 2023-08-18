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參謀主任侵占64箱國軍罐頭 金馬澎分署：7月已免職停役

金馬澎分署指出，涉嫌侵占64箱國軍食品罐頭的前林姓中校、張姓上士等2人，已經在7月21日核予免職及停役處分。（記者鄭景議翻攝）

金馬澎分署指出，涉嫌侵占64箱國軍食品罐頭的前林姓中校、張姓上士等2人，已經在7月21日核予免職及停役處分。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/18 16:20

〔記者鄭景議／台北報導〕馬祖岸巡總隊林姓中校參謀主任，涉嫌侵占64箱國軍食品罐頭給親友食用，今日被依貪污治罪條例中侵占公用財物、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴；對此金馬澎分署指出，目前仍遭羈押的前林姓中校、張姓上士等2人，已經在7月21日核予免職及停役處分。

據了解，林姓中校參謀主任去年得知年度撥補的副食罐頭消用未罄，竟動起歪念，去年1月起陸續以更換包裝紙的方式，分次將64箱國軍食品罐頭透過「臺馬之星」交通船載回台灣本島分送親友及自己食用。

金馬澎分署表示，海巡署接獲檢舉後主動查察，蒐證後移送法務部廉政署偵辦，並且在今年7月21日依據「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，核予涉案的前林姓中校、張姓上士等2人免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署指出，守法是海巡機關的主流文化，不法案件多為自清或檢舉，針對少數害群之馬，金馬澎分署秉持「勿枉勿縱、決不護短」之原則，全力配合審檢調查；另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育，嚴防類案再生。

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