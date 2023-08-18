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發票詐團海削國庫1600萬 8成員均獲緩刑

中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。（彰化地檢署提供）

中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。（彰化地檢署提供）

2023/08/18 13:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署2019年破獲國內首宗「真中獎、假消費」詐領發票獎金集團，該集團涉嫌成立加水站公司，3年共兌領5萬9203張中獎發票，詐得金額近1600萬元，其中8名成員今天審理終結，分別被判1年6月至2年的徒刑，被告均坦承犯行，又繳回犯罪所得，獲得3至5年的緩刑。

這起案件緣於中部某家便利商店，經常有特定人持多張中獎發票兌獎，而中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。

檢方與國稅局聯手偵辦發現，該不法集團虛設7家水資源站，但根本沒加水機，而是每期向國稅局購買數百萬張發票，等發票開獎，篩選200元至20萬元中獎號碼，再打印假消費內容後，交由集團成員到全國各超商兌獎，車手兌換每張可抽取20元至40元佣金。

成立發票詐騙集團的曾姓主嫌，目前尚在審理中，今天被判刑的被告都是在每期開獎日持發票對獎，再將中獎的發票交給不知情的車手。

判決書顯示，7名被告中，最早加入的張男連兌17期，而每名被告每期中獎的張數約在1000張至1500張之間，每期最多兌獎總額為253萬餘元，最少也有80萬元。

法官以一期一罪論處，而被告因坦承犯行，繳回犯罪所得，也在偵查中自白，符合減刑要件，因此考量每人的家庭環境及教育，判處1年6月至2年的徒刑。

檢方查獲數數百箱空白發票。（彰化地檢署提供）

檢方查獲數數百箱空白發票。（彰化地檢署提供）

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