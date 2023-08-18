鑑定報告出爐 竹北氣爆受災大樓結構安全無虞

新竹瓦斯公司委託社團法人新竹縣建築師公會針對今年端午節竹北氣爆意外受災大樓做結構安全鑑定，鑑定結果今天公布，認定建物主體結構安全沒有疑慮。 （取自竹縣府官網）

2023/08/18 09:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕今年6月24日瓦斯逸漏導致氣爆事件受損的新竹縣竹北市某大樓，其建築結構在事發後的安全鑑定報告今天出爐，新竹縣政府宣布，在縣府工務處幫忙協調，由新竹瓦斯（股）公司委託社團法人新竹縣建築師公會執行結構安全鑑定後，建物主體結構的安全鑑定報告書已於上週四、10日完成，評估認為結構安全無疑慮，正式報告已遞送給社區管委會。

新竹瓦斯公司表示，受瓦斯事件影響的社區大樓於1995年完工，地上12層、地下2層共有84戶，為鋼筋混凝土構造物，這次鑑定委由新竹縣建築師公會辦理，建築師陸續到大樓各戶實地會勘10次。

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縣府工務處表示，根據建築物主體結構安全鑑定報告書的內容顯示，這份鑑定報告的工作內容包含：針對受災戶、公共梯間適當位置取樣混凝土試體，作混凝土抗壓強度試驗、氯離子含量試驗、中性化試驗，同時也對地下層、受災戶作室內水平測量，以上試驗及測量結果均符合規範標準，並沒有發現異樣。

受災戶的柱、樑、樓板經檢視，並未發現有混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而柱、樑也未發現有鋼筋外露情形，所以研判結構並未受氣爆火害影響。

另外，經鑑定人現場勘查大樓各住戶，其主要結構樑柱也都沒有結構性裂縫，所以安全無慮，而室內隔間牆壁屬於非主要結構的構造，現有細裂紋等也不影響整體結構安全。

報告書也指出，社區大樓整體建築物參考原始建築、結構圖面以及現場勘查結果，經建物耐震性能評估初步評估結果，其耐震能力安全沒有疑慮。經整體初步評估建築物的結構安全也都沒有問題。

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