鑑定報告出爐 竹北氣爆受災大樓結構安全無虞
2023/08/18 09:49
〔記者黃美珠／新竹報導〕今年6月24日瓦斯逸漏導致氣爆事件受損的新竹縣竹北市某大樓，其建築結構在事發後的安全鑑定報告今天出爐，新竹縣政府宣布，在縣府工務處幫忙協調，由新竹瓦斯（股）公司委託社團法人新竹縣建築師公會執行結構安全鑑定後，建物主體結構的安全鑑定報告書已於上週四、10日完成，評估認為結構安全無疑慮，正式報告已遞送給社區管委會。
新竹瓦斯公司表示，受瓦斯事件影響的社區大樓於1995年完工，地上12層、地下2層共有84戶，為鋼筋混凝土構造物，這次鑑定委由新竹縣建築師公會辦理，建築師陸續到大樓各戶實地會勘10次。
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縣府工務處表示，根據建築物主體結構安全鑑定報告書的內容顯示，這份鑑定報告的工作內容包含：針對受災戶、公共梯間適當位置取樣混凝土試體，作混凝土抗壓強度試驗、氯離子含量試驗、中性化試驗，同時也對地下層、受災戶作室內水平測量，以上試驗及測量結果均符合規範標準，並沒有發現異樣。
受災戶的柱、樑、樓板經檢視，並未發現有混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而柱、樑也未發現有鋼筋外露情形，所以研判結構並未受氣爆火害影響。
另外，經鑑定人現場勘查大樓各住戶，其主要結構樑柱也都沒有結構性裂縫，所以安全無慮，而室內隔間牆壁屬於非主要結構的構造，現有細裂紋等也不影響整體結構安全。
報告書也指出，社區大樓整體建築物參考原始建築、結構圖面以及現場勘查結果，經建物耐震性能評估初步評估結果，其耐震能力安全沒有疑慮。經整體初步評估建築物的結構安全也都沒有問題。