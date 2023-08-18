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驚魂！台中貨車載瓦斯桶鏘鏘掉下來 嘶嘶猛噴嚇壞路人

行車紀錄器拍到瓦斯猛噴（圖中下方）的畫面，楊男忙著搬回掉落的瓦斯桶。（翻攝自記者爆料網）

行車紀錄器拍到瓦斯猛噴（圖中下方）的畫面，楊男忙著搬回掉落的瓦斯桶。（翻攝自記者爆料網）

2023/08/18 09:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓貨車司機（22歲）本月15日上午10時許駕駛貨車運送桶裝瓦斯，行經中市北區公園路的一處養生館前時，瓦斯桶竟然鏘鏘掉下來，其中一支瓦斯桶猛噴瓦斯，嘶嘶作響嚇壞路人，消防車很快馳抵戒備，幸未釀成意外；中市警局二分局將其依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，提醒民眾汽車裝載貨物滲漏、掉落，可處駕駛人3000至1萬8000元罰鍰。

上述驚魂一幕，也被途經的汽車行車記錄器，以及周圍監視器拍下來。楊男載著瓦斯行經上述地點，車上瓦斯桶卻滾下來，大約有5、6桶之多，其中一支滾到養生館大門旁，可能因撞擊而桶身破裂，或開關因撞擊而開啟，不斷噴出白色的液態瓦斯，現場瀰漫瓦斯臭味，中市消防局與中市警局三分局員警很外抵達現場。

警方調查顯示，楊男駕駛小貨車，搭載運送瓦斯桶，經檢視拾回的瓦斯桶外觀，桶身明顯有掉落傾砸痕跡，且消防人員檢視現場有瓦斯滲漏情事，依上述事實情狀開罰，由於楊男未依規定將裝載的瓦斯桶綑紮牢固，依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、掉落，處汽車駕駛人3000至1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

消防員馳抵現場警戒。（警方提供）

消防員馳抵現場警戒。（警方提供）

警方依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，汽車所載貨物滲漏掉落，可處3000至1萬8000元罰鍰。 （警方提供）

警方依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，汽車所載貨物滲漏掉落，可處3000至1萬8000元罰鍰。 （警方提供）

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