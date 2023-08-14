高虹安被控詐領助理費案 北檢10點召開偵結記者會

新竹市長高虹安。（資料照）

2023/08/14 09:43

首次上稿 08:54

更新時間 09:43

〔記者錢利忠／台北報導〕新竹市長高虹安時任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信案，台北地檢署於去年12月發動搜索，訊後諭令高虹安60萬元交保，全案於今日偵結，台北地檢署將於10點召開記者會，說明高被控2案的結果。

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高虹安所涉詐理助理費案，可分三部分，分別是公積金疑遭挪為私用、部分高辦助理費疑挪由民眾黨團使用、助理被要求「浮報特定月份加班費」充作獎金小金庫。

至於資策會控告高虹安背信案，是高在資策會任職期間有兩件核准專利，高是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司。資策會認為高虹安任職期間，職務上取得的研發成果應屬於資策會，高涉背信。

今年4月28日，高繼去年被交保之後，第二度前往北檢偵訊，北檢由偵辦資策會提告背信案的檢察官詹騏瑋與承辦詐領國會助理費案的檢察官盧慧珊接力訊問，歷時約5個半小時；高當時獲請回時未受訪。

全案起源於去年11月，高虹安於競選新竹市長期間，在投票前一個月，被對手陣營的國民黨新竹市長候選人林耕仁指控，涉嫌聘用男友李忠庭當公費助理，媒體接著曝光檢舉函，提及吹哨者向調查局告發高虹安男友在永齡基金會任職、年領600萬元，疑涉嫌利用職務機會詐領財物、刑法偽造文書等罪。

該案由調查局北部地區機動工作站報請北檢指揮偵辦，去年12月15日早上9時30分，北檢檢察長林邦樑親自致電給立院秘書長林志嘉，轉知立法院長游錫堃同意後，由主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊率隊搜索高虹安位於立院中興大樓10樓辦公室約2小時，查扣電磁紀錄及申領單據等證物；包括陳奐宇、王郁文等時任高辦助理，也被檢調帶回偵訊。

檢調介入調查後發現，高辦的助理費內帳單據大多已銷毀，最後靠前行政主任「小兔」黃惠玟私下「掃描」相關單據的存檔，經比對黃女說詞後，案情才得以突破。對於詐領助理費等指控，高虹安則一概否認，自認清白。

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