台中外埔火燒車 男駕駛、後座女乘客燒成焦屍

小客車被燒到整個變形，男性駕駛和一名後座乘客陳屍車內。（民眾提供）

2023/08/13 20:31

首次上稿 19:26

更新時間 20:31

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午5點多，1名男子駕駛小客車由東往西行駛台中市外埔區廍子大安溪南岸堤防道路，突自撞電線桿起火燃燒，台中市消防局獲報到場灌救，駕駛座的男子燒成焦屍，不料，警方稍晚在吊掛變形車體準備移出大體時，赫然發現後座1名女子也燒成焦屍，疑家住神岡區19歲張姓男子及其女友，但詳細身分仍有待明天檢察官相驗才能確認，同時將釐清車禍原因，是否因酒駕釀禍。

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台中市消防局於今天下午5點45分接獲報案指稱，外埔區廍子大安溪南岸堤防道路發生一起火燒車的嚴重車禍，隨即派遣第五大隊、外埔及大甲分隊等出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員17名，由小隊長林秉弘帶隊前往灌救。

消防人員抵達現場時，發現1輛小客車自撞電線桿起火燃燒，火勢猛烈，在6點08分撲滅火勢時，發現小客車疑巨大衝撞而嚴重變形，經確認車內駕駛座有1名男性已燒成焦屍，明顯死亡，不料，稍晚警方在吊掛車子，準備移出男子大體時，發現駕駛座後方另有一人死亡。

由於車上2名死者皆成焦屍，警方透過以車追人，請來家屬指認，初步研判駕駛座死者可能是家住台中市神岡區的張姓男子（19歲），後座可能是其女友，不過，因兩人皆燒成焦屍，車禍起火原因及2名死者身分，警方表示，將待明天檢察官相驗，並提取家屬DNA比對才能確認，並釐清是否因酒駕才釀禍。

台中外埔發生火燒車，消防人員前往灌救。（民眾提供）

小客車自撞電線桿後起火燃燒，男性駕駛和一名後座乘客受困死亡。（民眾提供）

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