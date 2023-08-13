台中「象董」告別式12輛勞斯萊斯+悍馬送行 警帶回「被動員」9少年

以及10勞斯萊斯一字排開送行。（記者許國楨攝）

2023/08/13 18:14

〔記者許國楨／台中報導〕綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳，5日因口腔癌復發病逝享年46歲，今天下午舉行告別式，儘管親友已相當低調，現場仍有2輛悍馬、10台勞斯萊斯組成的車隊送行，加上朱曾捲入刑事案件且交友廣闊，轄區警方不敢大意，也部署160名警力到場約制因應，展現公權力。

這場告別於今日下午2時20分在南屯區永春路舉辦公祭，轄區第四分局為防止幫派分子利用喪禮，進行幫派公開活動，藉機坐大聲勢，衍生社會負面觀感及治安衝突事件，期前分局長李建興率偵查隊長江清萬多次主動約制朱的家屬及親友，要求治喪訃聞及會場布置不得有象徽幫派組合之圖示、文字、旗幟、標誌及制服。

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另陣頭、樂隊也僅限於告別式場區，以莊嚴隆重、肅穆圓滿辦理治喪，儘管朱的家屬相當配合且低調，到場致哀的親友也都一律穿著白色上衣，以免引起民眾側目，但告別式會場除米塔綿延數10公尺，還有兩台悍馬車及10輛勞斯萊斯車隊，粗估逼近3億元，陣仗仍引起注意，由李建興及刑大大隊長林明佐親自坐鎮。

警方現場規劃專責分區，公告實施彈性人車管制，由各所長擔任分區指揮官，在各出入口加強人車盤查，並透過遠端監控CCTV及MP即時影像傳輸，同步監看現場狀況機動調度，同時申請警局空拍機支援及飛航授權，執行高空監控與蒐證，另由喪家申請15名義交負責疏導送行車隊，避免交通阻塞。

另為嚴防黑幫藉機滋事，警方調派近160名優勢警力重點盤查，發現有9名少年「被動員」參加，立即拒絕進入會場，並帶往黎明所調查，將2名帶頭成年者分別依兒少法49條函請社會局以第三方警政裁罰，現場亦同步攔查通報噪音車輛10部，過程平和，無其他違法違序行為。

據了解，朱振岳是台中市大坑地區聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中的「縱貫線老大」、「黑道仲裁者」，綽號「憨面大仔」的李照雄淵源頗深，朱振岳在耳濡目染下也學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車等事業投資，名下擁勞斯萊斯「幻影」、賓利等名車，加上對朋友豪爽，在中生代中頗具知名度及分量。

現場兩輛悍馬車。（記者許國楨攝）

警方攔下「被動員」少年帶回調查。（警方提供）

台中聞人「象董」癌逝今舉行告別式。（記者許國楨攝）

台中聞人「象董」癌逝今舉行告別式。（記者許國楨攝）

警方逐一盤查參加親友身分。（記者許國楨攝）

警方逐一盤查參加親友身分。（記者許國楨攝）

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