小小超級戰警夏令營 百位小朋友萌翻全場

「啟動小小超級警察」活動，小朋友開心體驗騎警用機車。（江啟臣服務處提供）

2023/08/13 13:10

〔記者歐素美／台中報導〕台灣新世代關懷協會、台中市政府警察局、立委江啟臣服務處等，今天聯合舉辦「啟動小小超級警察」活動，吸逾百名小朋友報名參加，國小一到三年級學童穿上警察制服，開著小小警車，十分帥氣，也藉此學習婦幼安全與如何採集指紋的鑑識技術等，體會警察的辛勞。

這項活動今天在豐原區福陽國小舉行，上百名小小警察，用帥氣英姿萌翻全場！台灣新世代關懷協會榮譽理事長及立委江啟臣表示，這是台灣新世代關懷協會在暑假舉辦的第二場營隊，希望藉由場域體驗的方式，給孩子從參與中學習，並體會警察在執勤時的辛勞。

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台灣新世代關懷協會利用暑期舉辦小小消防員與小小警察體驗營等，網路開放報名，名額就秒殺。這次小小警察營，內容豐富，不僅有穿警察制服的體驗、婦幼安全宣導，以及深受大小朋友都喜愛的開著小小警車學習交通規則及與重型警用機車拍照等，學童並能學習如何使用鑑識設備採集指紋，體驗到警察鮮為人知的區域。

台灣新世代關懷協會表示，小小警察體驗已經舉辦兩屆，希望可以讓孩子參與各項不同領域，增進對警察單位的認識，特別感謝警政單位對於活動的協助，讓孩子都玩得很開心。

小朋友穿著警察制服，又萌又帥，讓家長的手機記憶體瞬間不足，參與家長表示，謝謝主辦單位用心的活動安排，讓孩子們度過愉快的暑假；詹同學說，好開心能參加這麼好玩的活動，尤其急速戰警騎乘小小哈雷警用機車更是刺激好玩，之前也有參加小小消防營，希望以後能有更多類似的活動。台灣新世代關懷協會理事長江文國表示，9月份將推出小小軍人活動，警情鄉親期待。

小小超級戰警夏令營， 小朋友穿著警察制服，萌翻全場。（江啟臣服務處提供）

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