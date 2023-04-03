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    2096人搶40名額！ 台中小小警察訓練班 萌娃體驗打擊犯罪超嗨

    第一分局今舉辦小小警察訓練班，現場氣氛超嗨。（警方提供）

    第一分局今舉辦小小警察訓練班，現場氣氛超嗨。（警方提供）

    2023/04/03 19:28

    〔記者許國楨／台中報導〕歡慶兒童節，台中市第一分局舉辦小小警察訓練班，有超過2千名小朋友報名，公開抽籤後僅40位得以參加，而訓練班今天下午熱鬧開訓，萌娃們身穿帥氣警察制服齊聚一堂，除體驗打擊犯罪，並汲取更多元預防犯罪、婦幼安全與交通安全知識，讓國家未來主人翁在安全環境下茁壯成長。

    第一分局表示，經統計有2096位的小朋友爭搶上榜，上課名額採公開抽籤方式限量僅40位，讓這場屬於小朋友的盛會未演先轟動，報名期間家長們詢問度也爆表，讓分局同仁電話應接不暇，而今天活動超乎預期踴躍，安排台中女中儀隊及台中市警犬隊帶來精湛表演節目，讓小朋友大開眼界。

    另還有設計各式關卡，例如有「打詐地鼠陣」讓萌警打擊各種詐騙地鼠，象徵反詐騙大小朋友一起來；「特警神射手」則迷你空氣槍射擊電動槍把，體驗精準射擊；還有迷你警車車隊，讓小小警察們帥氣駕馭警車展開巡邏任務，從中學會交通安全規則，緊湊的遊戲關卡讓大小朋友都充滿挑戰與刺激感。

    擔任班主任的分局長吳燕山表示，藉由此次活動讓大人們以身作則，共同灌溉與蘊育國家未來的主人翁，汲取更多元預防犯罪、婦幼安全與交通安全知識，讓孩子們在安全的環境下成長，培養正確的法治觀念保護自己，打造中市成為全台最友善最宜居的安全城市。

    萌警玩「打詐地鼠陣」。（警方提供）

    萌警玩「打詐地鼠陣」。（警方提供）

    小小警察帥氣開警車展開巡邏任務。（警方提供）

    小小警察帥氣開警車展開巡邏任務。（警方提供）

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