宜蘭童玩節更衣室黑衣男逞凶 少年莫名其妙被關門痛毆受傷

宜蘭童玩節更衣室發生疑似排隊糾紛，13歲曾姓少年被人關門痛毆造成頸部擦傷。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

2023/08/13 12:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節將在今天閉幕，園區更衣室昨天發生疑似排隊糾紛，13歲曾姓少年被穿著黑色上衣陌生成年男子關門痛毆，造成多處擦挫傷，畫面曝光後，網友痛罵黑衣男行徑惡劣；警方今天回應，已掌握嫌犯影像，會儘速查緝到案。

網友在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，12日下午1點7分，宜蘭童玩節更衣室，有名先生不明原因打傷小孩以大欺小，非常無情地揮舞著手，手掌不知疲倦落在小孩脆弱身軀上，怕有第二個受害者，這種會傷害小孩的人無法縱容。

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影片畫面顯示，事發當時，一名黑衣男站在更衣室門外雙手環抱，雙眼直視前方，看起來有點不耐煩，等到曾姓少年打開更衣室大門，黑衣男衝進去把門關上，涉嫌在裡面痛打少年，隨後快步離開現場，過程被監視器拍下。

案發後，曾姓少年事被家長帶到醫院驗傷，診斷出右手肘挫傷、左手肘及右頸擦傷，再到派出報案。據了解，曾姓少年住在新北市，童玩節尾聲與家長入園遊玩，不料在更衣室莫名其妙被打；其他網友看到影片後罵聲不斷，「好誇張，要抓起來」、「換個衣服等一下，有必要動人打人嗎？」、「打小孩算什麼男人，可惡至極」。

警方研判是更衣室排隊糾紛，獲報後清查活動會場監視畫面交叉比對，並派員加強巡邏，目前已掌握嫌犯影像，正在深入偵辦。童玩節主辦單位表示，會提供相關監視畫面協助調查。

13歲曾姓少年在童玩節更衣室被黑衣男關門痛毆。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

涉嫌在童玩節更衣室逞凶的黑衣男，被監視器拍下。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

案發後，警方在童玩節更衣室加強巡邏。（圖由警方提供）

報案三聯單。（擷取自「宜蘭知識+」）

被打少年的診斷證明書。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

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