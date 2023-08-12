透過碩士生收賄250萬元 台科大副教授判刑12年丟教鞭

最高行政法院判李師敗訴確定。（資料照）

2023/08/12 17:41

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣科技大學一名李姓副教授，2000年間擔任內政部都市計畫委員會委員，審查一起開發案，涉透過藍姓碩士生向業者收賄250萬元，被依貪污罪起訴。全案纏訟多年，2019年判刑12年確定，李師被台科大解聘後，興訟保教職，日前被最高行政法院駁回確定。

判決指出，李師擔任都委會委員，為一起開發案專案小組召集人，2000年間涉嫌透過藍姓碩士生向業者收取250萬元賄賂，被依違背職務收賄罪起訴，纏訟19年，最高法院發回3次，於2019年判刑12年、褫奪公權6年確定。

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台科大收到判決，召開教師評審委員會，審認李師曾服公職，觸犯貪污罪確定，決議依教師法、教育人員任用條例規定予以解聘。

李師不服，興訟保教鞭，主張台科大未審酌再審有高機率翻盤的可能，翻盤時他已屆至法定退休年齡，復聘已無實益，具重大損害，影響權益甚劇，解聘處分顯失均衡，有違比例原則。

一審台北高等行政法院指出，李師兼任都委會委員，屬於公務員一環，卻向業者收賄250萬元，刑事判決確定有罪，已符合教育人員任用條例第31條、教師法第14條「不得受聘為教師」的要件，台科大自應作成解聘處分，無程序瑕疵可言，評議後駁回其訴。李師不服，提起上訴。

二審最高行政法院表示，各級教評會於決議前，均提供李師充分陳述意見機會，落實對其聽審權的保障，並踐行報經主管教育行政機關核准程序，符合教師解聘應依循的正當行政程序要求。

最高行政法院認為，李師雖然曾聲請再審，但迄未經刑事法院裁定開始再審，因此原刑事確定判決仍具效力，不因李師聲請再審而影響解聘要件。最高行政法院因此認為一審判決無誤，日前駁回李師上訴，全案確定。

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