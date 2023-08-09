司法院數位政策2.0 未來5年側重4大面向

司法院公布數位政策2.0版。（記者吳政峰攝）

2023/08/09 20:27

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院資訊處繼2018年發布第一期五年數位開放政策後，9日發布新版數位政策（2.0版），啟動未來5年訴訟流程的全面數位轉型，提供更為高效、便民且環保的司法服務，讓民眾更易於接近及使用司法，以提高司法信任度。

司法院說明，未來5年的數位政策聚焦於「遠距法庭」、「電子程序」、「電子案件管理」及「智慧司法」四大面向。遠距法庭供民眾透過視訊設備進行法庭活動及訴訟諮詢，突破空間的限制，並節省舟車往返的辛勞，拉近人民與司法的距離。

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電子程序透過「以網路取代馬路」的便捷服務，民眾可以一鍵提起電子訴訟，也可以即時收到裁判書，同時將大量文書及卷證無紙化，落實節能減碳的目標。電子案件管理則是運用人工智慧（AI）遮隱電子卷證個資、製作書籤及統計報結，減輕書記官、法官助理及統計人員的工作負擔，提升審判效率。

智慧司法除持續優化及擴充現有AI應用外，包括智慧客服、法庭語音辨識系統、裁判書草稿自動生成及量刑智慧分析系統等外，並開發推薦系統，主動推送法官個案審判所需資訊，擴大引進生成式AI的應用，及完善資料治理環境與應用，以有效提高司法效能。

司法院指出，本次數位政策擬定經過院內單位充分討論，除參考德國、韓國和日本等國近年的司法數位化發展經驗外，並聽取專家學者及審檢辯第一線實務工作者的建議方針，針對現行訴訟流程各階段所遭遇的問題挑戰，提出有效解決的實施方案。

司法院表示，數位政策發布後，將密集推動相關法規研修及技術研發，以落實訴訟程序的數位轉型目標。將持續蒐集政策具體執行情形及意見回饋，配合業務和技術的推展進行滾動式檢討，以提升整體司法效能，提供更為便民的服務，達到節能減碳的環保要求，將司法環境引領到智慧化及無紙化的新境界。

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