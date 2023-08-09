密戀老闆小三自嘲「擔心上街會被呼巴掌」 法官判她須賠20萬

桃園市許姓女子與公司老闆密戀上床，曾對同事自嘆：「當小三沒好下場，電視上演的是真的！」還自嘲「常擔心走在路上會被元配呼巴掌」，被老闆娘提告侵害配偶權求償200萬元；桃園地院審理後判處許女應賠償20萬元。（記者余瑞仁攝）

2023/08/09 16:58

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名許姓女子與公司已婚老闆發展秘密戀情上床共枕，東窗事發被老闆娘告上法院求償200萬元；許女出庭辯稱老闆騙她已離婚才交往，自己也是受害者，但她與同事談心對話「當小三沒好下場，電視上演的是真的」，還自嘲「常擔心走在路上會被元配呼巴掌」，證明她知道老闆已婚，桃園地院審酌證據及許女財力，判她應賠償20萬元。

判決指出，許女明知其上班老闆為有婦之夫且育有2名子女，卻仍與老闆交往密戀，多次親吻摟抱和同床共枕，被老闆娘發現提告侵害配偶權、求償200萬元。

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許女庭訊時認了與老闆交往並發生親密關係，但她主張憲法與法律都以通姦無罪，縱使配偶權是法律保障的權利，配偶權與性自主權相較下，她的行為也沒有不法；許女另稱，因為老闆對她稱說「已離婚」，她才答應交往，由於自己無從查證，所以沒有侵權的故意或過失責任，就算有責任，老闆娘求償的金額也過高，請求駁回原告之訴。

法官調查，許女坦承與老闆交往且有親密行為，雖主張通姦已經除罪，然而配偶權受民法保障；此外，許女與同事談心時曾稱「我一開始就知道他（指老闆）有老婆」，還說「朋友總是勸說我到最後會一無所有，我都不信，但結局卻是逃不過，電視上演的果然是真的，小三沒有好下場」，還曾說「我一直擔心走在路上會被他老婆呼巴掌」等。法官依相關證據認定許女侵害配偶權行為屬實，審酌許女侵權情節與其財力等情況，判處許女應賠償20萬元。

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