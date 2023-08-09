澎湖西嶼盜風四起 小管、大卷也被覬覦

西嶼竹灣船家放置在船上剛捕獲的大卷，卻不翼而飛。（記者劉禹慶攝）

2023/08/09 14:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民風純樸的西嶼鄉，近來卻頻傳竊案，不僅大剌剌闖空門竊取財物，還在屋內放肆飲酒後，才滿意離去，今日更傳出連時令盛產的小管，也遭到偷兒覬覦，但行竊過程全都被港區監視器錄下，警方已掌握特定犯案對象，將追查到案說明。

杜蘇芮颱風重創澎湖，箱網及牡蠣養殖重鎮西嶼鄉，更是災情慘重，正當養殖戶忙於救災之際，卻傳出宵小伺機而動，四處闖空門行竊，近1個月來竊案發生在西嶼外垵、內垵、大池、池東等村落，更誇張的是小偷看準家中無人，除竊取財物外，還暢飲家中存酒，才悻悻然離去，更有外勞推雇主出門不到5分鐘，就遭竊5萬餘元現金。

請繼續往下閱讀...

今（9）日清晨5時55分許，又有疑似偷小管賊出沒在西嶼，竹灣漁民捕獲放置漁船的甲板上、準備販售的大卷，竟全數都不翼而飛，漁民調閱監視器畫面，疑似為小偷行竊後，未戴安全帽騎乘機車，將大卷用塑膠袋放置在腳踏墊，載運離開漁港，已提供相關畫面給警方查證。

警方根據錄影監視畫面，已掌握特定的對象，將追查到案，持續了解是否犯案及相關動機，釐清案情。另外，西嶼接連發生的家戶竊案，可能不只一組人馬犯案，雖然社區村里廣播要民眾注意，但還是發生零星竊案事件，引發民心惶惶，還是希望警方能盡速破案。

監視器拍攝到疑似身影，警方積極追查到案說明。（船家提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法