卡努「怪風」吹倒路樹 路過騎士千鈞一髮急煞車幸未砸中頭部

卡努「怪風」吹倒路樹，倒在南門路上。（南市工務局提供）

2023/08/04 16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市雖未在卡努颱風警戒區，但是今（4）日中午吹起強勁「怪風」，位在中西區南門路南門花市前一棵小葉欖仁樹突然無預警倒塌，砸中剛好路經的機車騎士，幸緊急送醫後意識清楚無生命危險，但是周遭兩部汽車也遭殃。路樹權屬管理單位南市孔廟文化基金會表示，已協同工務等單位會勘緊急處理，後續會由基金會與傷者、車主協調賠償事宜。

孔廟文化基金會代理執行長林喬彬表示，倒塌的小葉欖仁位於南門路的南門花市前，該筆土地為孔廟文化基金會所有，基金會得知路樹傾倒消息之後，也立即趕赴現場。

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他表示，基金會在第一時間立即依據台南市政府所訂定的SOP「路樹倒伏處理平台」標準作業處理，在文化局、工務局及中西區公所的協助下，進行緊急處置，以最快速度恢復南門路交通通行。受傷騎士一位，經緊急送院檢查結果為手部挫傷，目前已出院返家休養。

據了解，今日下午1時39分左右，這棵路樹突然倒塌，1位機車騎士正好路經被砸中，千鈞一髮之際，幸好未砸到頭部，可是人車倒地，造成雙手擦挫傷及機車毀損，經緊急送醫已無大礙。

不過，路樹倒地就橫跨南門路中間，周遭2部自小客車也被砸中。包括中西區公所、工務、消防、警政單位及孔廟基金會獲報後， 均到場協助，恢復現場交通秩序，後續將進一步責任釐清。

據了解，事發當時突然「轟」聲巨響，嚇壞附近店家與其他路過民眾，而被砸中的機車車號「0801」， 另1部自小客車車號「8008」，巧合的「8」、「0」數字同時出現，及時躲過一劫，未造成更大生命傷害，也讓其他目睹民眾聯想大呼「幸運號碼」。

被砸中的機車車號「0801」。（民眾提供）

倒樹損到另1部自小客車車號「8008」。（民眾提供）

南門路南門花市前的倒樹傷到自小客車。（民眾提供）

千鈞一髮「大難臨頭」，路樹砸中機車車頭，機車駕駛及時停住，幸未被砸中頭部。（民眾提供）

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