2退役空官涉鎮小江共諜案 更二審有重要證據調查將再開庭

空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢。（資料照）

2024/05/16 11:17

〔記者楊國文／台北報導〕檢調追查中國前解放軍軍官鎮小江發展共諜組織案，查出空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、前飛訓部中校副主任樓文卿，涉嫌在軍職期間提供軍事機密給中方，檢方以陸海空軍刑法「為敵人從事間諜活動」、「交付軍事機密給敵人罪」（最輕法定刑均為無期徒刑，最重死刑）起訴2人，高等法院、高院更一審均認為葛、樓均未接觸、取得軍機文件，都判無罪，經最高法院撤銷發回，高等法院更二審原訂今宣判，但臨時以有證據須調查必要，決定擇期再開庭審理。

鎮小江以經商名義來台，吸收我退役少將指揮官許乃權、現退役空官多人，被稱為史上最大共諜案。鎮男4年前被依違反國安法判4年徒刑、許乃權被判2年10月徒刑，均定讞。

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檢調調查，鎮小江2009年指派被通緝的劉姓前空軍中校結識葛季賢，葛男2010年2月擔任空軍某單位國會聯絡人時，疑透過劉男交付軍事機密資料給中方；另外，不久後樓男也被吸收，拍攝軍機文件，三度交付中方。

檢調2015年搜索空軍官校飛行訓練指揮部及葛、樓住處，葛否認犯罪，辯稱不會接觸到軍機文件；樓雖承認曾接受招待旅遊，但指未交付軍事機密。

台北地檢署不採信葛、樓兩人說詞，依最輕本刑均為無期徒刑、最重死刑的陸海空軍刑法「為敵人從事間諜活動」、「交付軍事機密給敵人罪」起訴。台北地院認為此共諜案屬二審管轄，移送高等法院審理。

高等法院審理認為，葛、樓自白內容先後不一，且未接觸、取得軍機文件，均判無罪，引起譁然。

葛、樓是近年來現退役軍官涉及共諜案罕見獲判無罪者，高檢署不服判決，上訴最高法院後，全案獲撤銷發回更審，更一審前年3月仍判葛、樓均無罪。

高院更二審審理2年多來，多次傳訊萬、樓出庭，及多位證人調查，原訂今天上午10時宣佈，據悉，更二審認為有重要證據有調查必要，因此今上午宣佈擇期再開庭審理。

前飛訓部中校副主任樓文卿。（資料照）

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