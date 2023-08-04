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    首頁　>　社會

    T1聯盟新人簡賀宇涉黑幫暴力事件 警逮明仁會12人

    T1聯盟新人選秀會的球員簡賀宇（黑帽）涉案。（記者鄭景議翻攝）

    T1聯盟新人選秀會的球員簡賀宇（黑帽）涉案。（記者鄭景議翻攝）

    2023/08/04 15:21

    〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫明仁會成員24歲朱力緯，去年7月初自宜蘭成立人力派遣公司，以惡勢力壓榨公司員工，其中還設局陷害一名身障員工竊取金項鍊，用鐵鎚打斷他拇指並向他親人勒索13萬元得逞，今年4月間還因與人有糾紛，糾眾到宜蘭員山地區的米粉湯店砸店洩憤，其中包含T1聯盟新人選秀會的球員簡賀宇，新北市中和分局警方前日將朱男及簡賀宇等12人拘提到案，移送宜蘭地檢署法辦。

    警方調查，朱力緯以明仁會名義，長期在宜蘭地區逞凶鬥狠，作威作福；今年4月份，朱男的友人在唱歌時與一名米粉湯店老闆起衝突，回去向朱男抱怨後，朱男就指使林姓、陳姓等9人持棍棒，到米粉湯店砸店，其中簡賀宇是司機，載部分成員到場砸店。

    警方獲報後持續追查，發現朱男去年7月在宜蘭成立人力派遣公司，卻對底下員工百般壓榨，只要員工表現不如他預期，就以毆打、扣薪等方式壓榨。

    更惡劣的是，其中有一名員工領有身心障礙手冊，朱男見他好欺負，自己把一條金項鍊拿給員工，事後再誣陷其偷竊金項鍊，夥同張姓、陳姓等成員持鐵鎚把她右手小拇指砸斷，不但使該員工至今無法恢復手指正常功能，還向員工親人恐嚇取財13萬元。

    新北市中和分局警方與宜蘭警方配合蒐證，前日中午兵分多路前往宜蘭、新北市、台中市等多處搜索，循線逮捕朱力緯及簡賀宇在內等12名成員。

    其中簡賀宇向警方宣稱，與朱等人僅是朋友關係，當天只是當司機，事先不知道要去砸店，也未下車涉案，警方訊後仍依恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

    朱男指使林姓、陳姓等9人持棍棒，到米粉湯店砸店，其中簡賀宇是司機，載部分成員到場砸店。（記者鄭景議翻攝）

    朱男指使林姓、陳姓等9人持棍棒，到米粉湯店砸店，其中簡賀宇是司機，載部分成員到場砸店。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣集團犯罪證物。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣集團犯罪證物。（記者鄭景議翻攝）

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