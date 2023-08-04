為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    穿越馬路遭機車撞飛！婦人雙腿骨折 騎士送醫不治

    彰化昨晚傳出死亡車禍，胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    彰化昨晚傳出死亡車禍，胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    2023/08/04 10:56

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化颱風夜傳出死亡車禍！54歲胡姓婦人昨晚到和美鎮彰新路一處超商買完啤酒，穿越車道時遭到44歲林姓機車騎士撞飛，胡婦右手與雙腿骨折，林男彈飛後當場倒地沒有生命跡象，送醫宣告不治，無法再享用機車上的烤雞，車禍發生原因仍有待釐清。

    和美警分局交通分隊表示，這起意外發生在昨天晚上將近8點左右，地點在和美鎮彰新路五段與和厝路二段的路口，騎機車的林姓男子當時是由南往北行駛在彰新路五段，胡姓婦人則是從超商買完啤酒，準備穿越彰新路的車道，與林男機車發生碰撞，雙方都彈飛到20公尺以外的路口。由於胡婦並未走在行人穿越線，機車騎士也未減速慢行，肇事原因有待釐清。

    和美消防、伸港分隊表示，林男當場就沒有呼吸心跳，下巴有4公分撕裂傷，送醫急救仍宣告不治。胡婦意識清楚，右手與雙腿都有封閉性骨折，目前仍在彰基住院觀察中。

    附近民眾表示，林姓男子娶泰籍女子，妻子剛好回泰國，兩人結婚還沒有小孩，昨晚剛買烤雞準備回家享用，不料就發生憾事。胡婦則是到超商買啤酒，婦人的丈夫則在附近麵攤用餐，聽到「碰！」的撞擊聲音，馬上就衝到路口，發現是老婆受傷，立即通報警消到場處理，事後還惦記回麵店結帳，車禍現場則是啤酒罐散落，所幸民眾第一時間就撿拾，未造成更大的傷害。而烤雞雖然完好無缺，但再也等不到主人了。

    胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

    胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

    彰化颱風夜傳出死亡車禍，胡女穿越馬路與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    彰化颱風夜傳出死亡車禍，胡女穿越馬路與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    騎士送醫不治，機車騎士的烤雞仍完好無缺，但再也等不到主人了。（民眾提供）

    騎士送醫不治，機車騎士的烤雞仍完好無缺，但再也等不到主人了。（民眾提供）

    胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

    胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

    彰化和美在颱風夜發生死亡車禍，胡婦從超商買完東西橫跨馬路，與機車騎士發生碰撞。（民眾提供）

    彰化和美在颱風夜發生死亡車禍，胡婦從超商買完東西橫跨馬路，與機車騎士發生碰撞。（民眾提供）

    胡女（紅圈處）穿越馬路與機車（橘圈）發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    胡女（紅圈處）穿越馬路與機車（橘圈）發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台電包商工程車墜谷4死2傷 桃園市勞檢處：應為單純交通意外
    2023/08/03 22:03

    台電包商工程車墜谷4死2傷 桃園市勞檢處：應為單純交通意外
    台電包商工程車墜谷4死2傷 2傷者搶救後生命徵象穩定
    2023/08/03 19:19

    台電包商工程車墜谷4死2傷 2傷者搶救後生命徵象穩定

    2023世界客家博覽會 8/11在桃園盛大登場！
    水泥預拌車轉彎不慎翻覆 撞擊2車、損3民宅
    2023/08/03 15:05

    水泥預拌車轉彎不慎翻覆 撞擊2車、損3民宅

    雙鐵生活圈Ｘ買房方程式 日系均質3房
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播