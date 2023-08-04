穿越馬路遭機車撞飛！婦人雙腿骨折 騎士送醫不治

彰化昨晚傳出死亡車禍，胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

2023/08/04 10:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化颱風夜傳出死亡車禍！54歲胡姓婦人昨晚到和美鎮彰新路一處超商買完啤酒，穿越車道時遭到44歲林姓機車騎士撞飛，胡婦右手與雙腿骨折，林男彈飛後當場倒地沒有生命跡象，送醫宣告不治，無法再享用機車上的烤雞，車禍發生原因仍有待釐清。

和美警分局交通分隊表示，這起意外發生在昨天晚上將近8點左右，地點在和美鎮彰新路五段與和厝路二段的路口，騎機車的林姓男子當時是由南往北行駛在彰新路五段，胡姓婦人則是從超商買完啤酒，準備穿越彰新路的車道，與林男機車發生碰撞，雙方都彈飛到20公尺以外的路口。由於胡婦並未走在行人穿越線，機車騎士也未減速慢行，肇事原因有待釐清。

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和美消防、伸港分隊表示，林男當場就沒有呼吸心跳，下巴有4公分撕裂傷，送醫急救仍宣告不治。胡婦意識清楚，右手與雙腿都有封閉性骨折，目前仍在彰基住院觀察中。

附近民眾表示，林姓男子娶泰籍女子，妻子剛好回泰國，兩人結婚還沒有小孩，昨晚剛買烤雞準備回家享用，不料就發生憾事。胡婦則是到超商買啤酒，婦人的丈夫則在附近麵攤用餐，聽到「碰！」的撞擊聲音，馬上就衝到路口，發現是老婆受傷，立即通報警消到場處理，事後還惦記回麵店結帳，車禍現場則是啤酒罐散落，所幸民眾第一時間就撿拾，未造成更大的傷害。而烤雞雖然完好無缺，但再也等不到主人了。

胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

彰化颱風夜傳出死亡車禍，胡女穿越馬路與機車發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

騎士送醫不治，機車騎士的烤雞仍完好無缺，但再也等不到主人了。（民眾提供）

胡女在超商買完東西橫越馬路時，與機車發生碰撞。（民眾提供）

彰化和美在颱風夜發生死亡車禍，胡婦從超商買完東西橫跨馬路，與機車騎士發生碰撞。（民眾提供）

胡女（紅圈處）穿越馬路與機車（橘圈）發生碰撞，雙雙彈飛到20公尺外的路口。（民眾提供）

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