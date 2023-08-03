台南市議長辱罵2官警判拘役 邱莉莉認錯：已道歉

對於涉在報案時出言辱罵官警的南市議長邱莉莉（前者）被一審判處拘役三十日，她回應說認錯並已向警方道歉。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/08/03 12:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議長邱莉莉去年12月台南市議員選舉期間，不滿遭人在網路惡意攻擊，到台南市警二分局中正派出所欲提出告訴，期間涉辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新「你們保護罪人、都沒路用、你娘」等語，過程屢次拍桌、摔手機，被檢方起訴，台南地院依侮辱公務員罪判邱拘役30日，得易科罰金。

邱莉莉今天在臉書回應說，她尊重司法判決，正視自己的錯誤，不會上訴，事後已向員警同仁一一誠摯道歉。

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邱莉莉於去年12月7日晚間到中正派出所咆哮、涉嫌侮辱員警，消息傳出後，在台南市議會也掀起波瀾，為了是否公布監視錄帶影吵翻天，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠與無黨籍議員周奕齊等人還到派出所送包子及獻花，為員警加油打氣。蔡等人確認保全當天證據外，也為基層員警發聲，要求此事一定要追查到底，希望時任警察局長方仰寧不要泛政治化。

判決指出，邱莉莉於去年12月7日晚間10點許，因覺得在網路上遭到惡意攻訐、影響其名譽，她到市警二分局中正派出所欲提起告訴，邱莉莉到中正所後，與時任市警局長方仰寧通話，方仰寧以電話指示二分局長朱信憲前往協助，朱因勤務緣故與當時的偵查隊長林逸新一起到中正所。

朱、林兩官警很快在幾分鐘後就到中正所，邱莉莉看到朱信憲、林逸新出現，先後對兩官警罵說「你這次死啦、你們都沒路用、你保護我甚麼？你保護罪人啦！、X你娘、你這個分局長還內神通外鬼、你娘」等語（涉嫌公然侮辱部分未據告訴）。邱莉莉在辱罵過程中屢次於中正所茶几拍桌及對茶几摔擲手機，當場侮辱朱信憲、林逸新兩人。

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