女友耍賴趴男友汽車引擎蓋 先被拖行50公尺再輾過

陳姓女子趴在男友汽車引擎蓋，遭拖行50公尺摔落路面，幸無大礙。（民眾提供）

2023/08/03 14:38

首次上稿11:37

更新時間14:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子疑太依賴刁姓男友被嫌棄，刁男幫陳女租房逼她搬出，陳女不同意竟趴在刁男汽車引擎蓋上，被拖行50公尺後摔落，再被刁男汽車輾過，幸送醫沒有大礙，警方循線通知刁男到案，訊後依傷害罪送辦。

警方指出，2日傍晚6點多，民眾報案指稱岡山區仁壽路上，有「小朋友」被車子撞擊後倒臥路面，再被肇事車輛輾過，傷勢不明請求警方協助；員警獲報立即趕往現場，卻找不到受傷的小朋友，只見到陳姓女子（56歲）躺在路邊，經確認後，發現受傷的是大人不是小孩。

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員警上前查看陳女傷勢，發現她的腳踝有輕微紅腫，經送醫後確認沒有骨折，醫生也同意她能出院返家休養，但陳女不想出院，哭著說自己無家可歸。

警方耐心開導後，陳女才說出案件始末；陳女表示，她跟刁姓男友（49歲）交往同居，但刁男最近一直嫌她太黏，想把她趕出家門，但她身無分文又沒人可依靠，刁男竟偷偷幫她申請低收入戶補助，又在外幫她租好房，鐵了心要趕她出去。

昨天傍晚，刁男辦完所有事後才跟陳女坦白，逼陳女搬出去，但陳女不同意，雙方在車上吵了起來，刁男趕她下車，陳女於是趴在引擎蓋上，被車子拖行約50公尺後無力鬆手，刁男見狀直接加速離開，沒想到車輪竟輾過陳女，幸未釀傷亡意外。

警方了解來龍去脈後，通知刁男到案說明，刁男也無奈地說不曉得該怎麼處理這段感情，但對自己差點誤傷陳女也感到抱歉，訊後被警方依傷害罪送辦。

陳姓女子趴男友引擎蓋摔落路面再被汽車輾過，幸無大礙。（民眾提供）

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