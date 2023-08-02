崩潰！討債用車擋死社區停車場3天 警建議住戶可以這樣做

楊姓男子欠錢沒還，債主為了逼他出面，開車停在楊男父母居住的社區停車場出入口堵死，害住戶車子3天無法進出。（記者陳建志攝）

2023/08/02 20:56

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氣炸！奧步討債用車「堵死停車場」 全社區衰爆3天無法進出

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里楊姓男子疑似欠債，債主竟開車停在楊男父母居住的社區地下停車場出入口，造成32戶住戶的汽車無法進出，前後超過60小時讓。霧峰分局提醒，這種行為涉及刑法強制罪，請民眾勿意氣用事，身陷法網。

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大里區青松街一處社區，上月31日凌晨1點多，突然有個男子將休旅車開到社區地下停車場出入口斜坡道停住，接著閃人搭另名男子騎的機車離去。住戶發現車子上貼滿楊男照片，要他「欠錢還錢，天經地義，希勿自誤」，才知道是社區楊姓住戶的小孩欠錢，債主將車堵住停車場出入口逼他們出面解決。

車子停放地點是社區私有土地，警方獲報無法拖吊，車子一連停了3天沒開走，直到今天下午2點社區管委會主委提告強制罪（妨害自由），才連絡拖吊車拖走，由警方查扣。

霧峰分局提醒，民眾遇到類狀況，建議處理原則，第一是立即蒐證，保持現場原貌；再來是立刻向警方提出報案，明確表明出入通行權益受到損害，警方即能鞏固完備相關人證、物證、現場蒐證畫面，依法發動公權力偵辦。

霧峰分局也呼籲，在私人土地上以車輛擋住出入口，已影響土地使用人通行權，仍屬不法侵害他人權利，涉及刑法強制罪，請勿意氣用事，身陷法網。

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