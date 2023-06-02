5億高中生離奇墜樓 委任律師許哲維列舉8項疑點：遺體有他殺跡證

賴母的委任律師許哲維強調，賴生遺體有「非墜樓」造成的傷痕，他們提出八項疑點，聲請調查證據。（記者張瑞楨攝）

2023/06/02 18:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有五億元房地產的賴姓高中生，上月4日與擔任代書（地政士）助理的夏男同性結婚後，不到兩小時墜樓死亡，賴生之母的委任律師許哲維，今天（2日）列舉8項疑點，到台中地檢署聲請證據調查，並對夏男提起業務侵佔罪告訴，他說，賴生遺體有他殺的跡證，他們聲請8項證據調查，不排除聲請複驗遺體，賴生的遺體會一直冰著，「辛苦賴小弟一陣子」，至於賴生身上有不明針孔之說，許維哲不願證實。

許哲維說，這段期間感謝鄉親提供證據，包括墜樓之前，賴生與夏男搭電梯畫面，賴生墜樓後的照片，夏男與警察的對話等畫面，但因法醫的解剖報告尚未出爐，他不方便多說，不過，賴生身體確實有諸多非墜樓造成的傷痕，有他殺嫌疑的跡證。

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他說，夏男與賴生返回夏男住處，夏男身上穿的衣服，與賴生墜樓後，夏男下樓所穿的衣服不一樣，「換裝」之因可疑，這部分請檢方調查原因，另外，賴生墜樓後，夏男與警察談話時，手上拿著一個袋子，也希望檢方調查袋子內容，是否有生物跡證，上述聲請調查證據的內容共計8項，但他不方便公開這8項的疑點內容。

至於賴生遺體上，有不明的針孔，可能墜樓前被注射不明藥物之說，許維哲說，他不知此說來源，現在也不宜談論此事，但有相關證據，都會聲請調查證據。

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