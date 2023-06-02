台中永豐棧酒店爭議未解 順為指控豐昱侵占 豐昱：遲付租金收回承租權

台中永豐棧酒店爭議未解，順為國際指控豐昱國際侵占設備資產；豐昱國際表示，對方遲付租金，收回承租權。（資料照）

2023/06/02 18:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中永豐棧酒店爭議未解，順為國際指控永豐棧酒店所有權人豐昱國際公司違反租約、強搶租賃標的物、違法轉租予敦謙國際集團，並強行侵占順為公司及協力廠商設備資產，因此昨天報警處理；豐昱公司負責人何天翰表示，當初訂契約是跟順為國際負責人沈暄浤個人簽約，而且當時順為國際尚未成立，此外，該公司負責人遲付租金多月，依契約規定收回其承租權。

順為國際公司表示，台中永豐棧酒店的出租人豐昱國際公司及華開資產管理公司（以下簡稱豐昱華開公司）違反與順為國際的代表人間的租賃契約在先，而後又以強制手段強搶租賃標的物後，又再違法轉租予敦謙國際集團。

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此外，並強行侵占該公司及協力廠商設備資產，經多次存證信函催告且協力廠商等按豐昱華開公司要求提供各類證明文件，豐昱華開公司假辭以留置權等非法理由，惡意侵占順為公司的資產意圖及行為至為明確。

昨天順為公司人員於現場發現，公司及協力廠商資產已不翼而飛，致使公司及協力廠商權益受損甚鉅，迫於無奈僅得依法對豐昱華開公司及敦謙國際集團提起刑事告訴，並於昨天下午於台中市政府警察局報警，並取得報案證明單。

順為公司表示，基於社會道義責任呼籲，敬請豐昱華開公司尊重勞動權益，對於積欠員工的薪資與相關費用請依法清償，違法轉租收取租金的同時，請體諒勞動者辛勞，勿持續損害勞動權益，併此指陳。

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