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    彰縣警2年來最大規模調動 64名警官大洗牌

    彰化縣警局今天一口氣發布64名基層警官調動，這也是近2年來最大規模調動。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天一口氣發布64名基層警官調動，這也是近2年來最大規模調動。（記者湯世名攝）

    2023/06/02 13:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局今天一口氣發布多達64名基層警官調動，這也是警察局長張國雄到任近半年來最大規模調動，調動人員不乏組長、警備隊長、所長、巡官、勤務中心主任，另外還有維繫地方治安的3名副隊長。有幹部分析，警政高層這次派任方式，是所長調警備隊長，警備隊長調組長，偏遠調繁華，按照規矩來，回到過去的升官途徑。64人在6月5日中午12時前到任新職。

    調任名單，董耀濱調員林分局第一組長；許在琨調北斗分局第一組長；黃鴻泉調田中分局第一組長；林健民調田中分局警備隊長代理田中分局社頭分駐所長；江耀邦調員林分局員林派出所長；李宜蓁調員林分局大村分駐所長；朱耀男調員林分局勤務指揮中心主任；張合兒調北斗分局勤務指揮中心主任；林福志調彰化分局警備隊長；楊正偉調員林分局警備隊長；侯春發調溪湖分局警備隊長；王錦城調彰化分局中正派出所長；林棟樑調鹿港分局秀水分駐所代理所長；陳吉良支援公關科；詹惠然調芳苑分局第五組長；林俊良調芳苑分局警備隊長；林慶易調芳苑分局二林分駐所長。

    黃主益調少年隊第一組長；蕭豐碧調芳苑分局第一組長；黃森湖調北斗分局警備隊長；陳家偉調陞溪湖分局埔心分駐所長；黃衣淳調溪湖分局媽厝派出所長；游錫明調彰化分局莿桐派出所長；林聖傑調陞和美分局和美派出所長；黃堃盛調鹿港分局洪堀派出所長；蔡騏宇調彰化分局大埔派出所長；洪基凱調員林分局林厝派出所代理所長；許勝柏調員林分局同安派出所長；魏河城歸建北斗分局巡官；劉晏誠調北斗分局田尾分駐所長；陳勝文調員林分局永靖分駐所長；丁福氣調芳苑分局竹塘分駐所長；陳國銘調溪湖分局警務員。

    黃安邦代理和美分局伸港分駐所長；黃信勳調和美分局塗厝派出所長；張志豪調彰化分局泰和派出所長；劉俊銘調陞田中分局二水分駐所長；朱祐禎調員林分局東山派出所長；蘇比懋調芳苑分局芳苑派出所長；胡智凱調鹿港分局海埔派出所長；黃茂欣調鹿港分局和興派出所長；林儀偉調北斗分局海豐派出所長；陳美如調彰化分局巡官；洪啓恩調和美分局嘉犁派出所長；謝議德調芳苑分局西港派出所長；張承皓調員林分局巡官；沈威志調芳苑分局王功派出所長；温健博調刑警大隊偵查員；曾鈺勝調和美分局中寮派出所長；翁靖凱調鹿港分局馬鳴派出所長；陳秉威調員林分局巡官；黎奇龍調溪湖分局舊館派出所長；李尚穎調芳苑分局原斗派出所長；薛宇翔調彰化分局巡官支援保安科；黃逸華調交通隊第三分隊長；張勝甥調鹿港分局偵查隊副隊長；陳家鴻調和美分局偵查隊副隊長；黃冠智調北斗分局偵查隊副隊長；吳翊駿調陞鑑識科警務員；黃國書調員林分局巡佐；凃順良調員林分局巡佐；劉明綺調田中分局巡佐；曾怡傑調田中分局巡佐；張弘明調和美分局巡佐。

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