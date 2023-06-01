發包工程讓自己人得標 高科大總務長無保請回、胞弟收押

高科大總務長涉圖利胞弟千萬工程被聲押，法官裁定無保請回。（資料照）

2023/06/01 22:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高科大總務長林威成涉嫌將學校停車場管理系統標案，以洩露底標方式讓胞弟順利承包，不法獲利高達1千多萬，檢方雖將林家兄弟檔2人及校內李姓秘書室專委向法院聲押，但法官認為林威成和李姓專委沒有串證逃亡之虞，裁定無保請回，僅羈押林家弟弟。

46歲的林威成原本是高應大資工系主任，三校合併後，林威成繼續擔任新校資工系教授並兼任學校總務長；檢調獲報，林威成擔任總務長期間，涉嫌先將新校其中一個校區的停車場管理系統以限制性招標方式，把標案金額壓在100萬內，讓胞弟順利承包工程後，再以方便管理為由，讓其他4個校區也一併使用該系統。

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校方為了讓停車管理規範一致，於是同意該採購案，林威成疑再以洩露底標等方式，讓胞弟再順利承接下4個校區的停車場管理系統標案，並暗自與李姓秘書室專委私下達成協議，讓胞弟的標案能順利驗收，不法獲利超過1千萬元。

檢調獲報後展開追查，上月30日循線帶回林威成兄弟2人及李姓專委到案，林3人到案後否認涉案，但檢方根據查扣到的文件資料，認定他們涉犯貪污及政府採購法，31日向高雄地院聲押。

由於卷證資料相當多，法官歷經一天一夜的閱卷後，今天下午2點半才召開聲押庭，林威成3人同樣否認涉案，法官審理後認為林威成和李姓專委雖不認罪，但他們沒有串證、逃亡之虞，晚間裁定兩人無保請回，僅羈押林家弟弟。雄檢表示，待收到裁定書後，再研議是否抗告。

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