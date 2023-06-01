為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    發包工程讓自己人得標 高科大總務長無保請回、胞弟收押

    高科大總務長涉圖利胞弟千萬工程被聲押，法官裁定無保請回。（資料照）

    高科大總務長涉圖利胞弟千萬工程被聲押，法官裁定無保請回。（資料照）

    2023/06/01 22:32

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高科大總務長林威成涉嫌將學校停車場管理系統標案，以洩露底標方式讓胞弟順利承包，不法獲利高達1千多萬，檢方雖將林家兄弟檔2人及校內李姓秘書室專委向法院聲押，但法官認為林威成和李姓專委沒有串證逃亡之虞，裁定無保請回，僅羈押林家弟弟。

    46歲的林威成原本是高應大資工系主任，三校合併後，林威成繼續擔任新校資工系教授並兼任學校總務長；檢調獲報，林威成擔任總務長期間，涉嫌先將新校其中一個校區的停車場管理系統以限制性招標方式，把標案金額壓在100萬內，讓胞弟順利承包工程後，再以方便管理為由，讓其他4個校區也一併使用該系統。

    校方為了讓停車管理規範一致，於是同意該採購案，林威成疑再以洩露底標等方式，讓胞弟再順利承接下4個校區的停車場管理系統標案，並暗自與李姓秘書室專委私下達成協議，讓胞弟的標案能順利驗收，不法獲利超過1千萬元。

    檢調獲報後展開追查，上月30日循線帶回林威成兄弟2人及李姓專委到案，林3人到案後否認涉案，但檢方根據查扣到的文件資料，認定他們涉犯貪污及政府採購法，31日向高雄地院聲押。

    由於卷證資料相當多，法官歷經一天一夜的閱卷後，今天下午2點半才召開聲押庭，林威成3人同樣否認涉案，法官審理後認為林威成和李姓專委雖不認罪，但他們沒有串證、逃亡之虞，晚間裁定兩人無保請回，僅羈押林家弟弟。雄檢表示，待收到裁定書後，再研議是否抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發包讓弟得標 高科大總務長涉貪
    2023/06/01 05:30

    發包讓弟得標 高科大總務長涉貪
    涉洩停車場標案底標讓胞弟承包獲利逾千萬 高科大總務長遭聲押
    2023/05/31 16:18

    涉洩停車場標案底標讓胞弟承包獲利逾千萬 高科大總務長遭聲押

    CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮
    圖利上千車主4.7億 22警起訴
    2023/05/17 05:30

    圖利上千車主4.7億 22警起訴
    水環境改善工程被控圖利 前鹿草鄉長楊秀玉獲不起訴
    2023/04/28 14:49

    水環境改善工程被控圖利 前鹿草鄉長楊秀玉獲不起訴

    台灣茶禮需求暴增 百年嶢陽茶行擁抱疫後商機
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播