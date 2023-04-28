水環境改善工程被控圖利 前鹿草鄉長楊秀玉獲不起訴

前鹿草鄉長楊秀玉遭控圖利受補償戶，獲不起訴處分。（資料照）

2023/04/28 14:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣前鹿草鄉長楊秀玉、公所建設課長、課員及2名估價人員，去年4月遭嘉義縣調查站調查，認為楊等人涉嫌在鴨母寮排水水環境改善計畫工程將某受補償戶建物有閣樓的「平房」改為「二層樓房」，讓受補償戶溢領43萬4861元，被依違反貪污治罪條例圖利罪、刑法登載不實文書罪及背信等罪嫌送辦；經嘉義地檢署檢方偵查終結，認為該戶確實有2樓構造，是對該部分屬閣樓、夾層或另一樓層認定不同，難認有圖利意圖，楊秀玉等5人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

嘉義縣調查站調查，指負責該工程的估價師事務所負責人及估價助理，在2020年8、9月查估時，原將某受補償戶建物記載「平房」、「磚木屋（閣樓）」，隔年1月受補償戶拒絕搬遷，民眾陳情，楊秀玉指示公所人員要求估價師虛增補償價格，將「平房」改為「二層樓房」，讓受補償戶溢領，楊秀玉等3人涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌，2名估價人員涉犯行使業務上登載不實文書罪及背信罪嫌。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，被告5人否認犯行，楊秀玉稱不知查估核定過程，但建物需拆遷，工程才能進行，有要求建設課在合法情況下給予最高補償，而不是從優；課長則稱，鄉長、代表會主席告知若依法可提高金額，盡量去做，他沒注意查估結果是認定2層樓房，而是著重在面積是否與國有財產署登載出租面積相符；課員則稱，查估時外觀應該是1樓，但有聽到估價人員討論閣樓部分，他沒有圖利他人的意思；估價人員稱，第一次查估是外觀判斷，第二次查估有入內，因2樓有隔2房及隔間牆，因此判斷為2樓，沒有圖利意圖。

檢方調查，移送機關認為楊秀玉等人圖利受補償戶，是因國有財產署租賃契約等資料記載為「平房」及該建物閣樓面積未達1樓面積1/3；但經調查，受補償戶的兒子證稱，從小就住在2樓，1樓原本是浴室和廚房，後來才加蓋平房，可能母親不識字，契約登記為「平房」，她也蓋章；受補償戶鄰居稱，原本2戶格局相同，以前叫木造2樓，但他為做生意，將閣樓拆除，墊高地板；檢方認為，移送機關依國產署契約書及土地勘清查表均記載「平房」，認為2戶均屬1樓平房，就認為被告將建物認定為「二樓建築」，虛增補償金，尚屬速斷。

檢方調查，根據會勘照片，地上物2樓有隔間、對外窗、出入門，確實有2樓構造，本案是對建物2樓應屬閣樓、夾層或另一樓層認定不同，難認被告有故意違背法令圖利他人意圖，無積極證據證明5名被告有不法犯行，予以不起訴處分。

鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法