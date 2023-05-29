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    在超商摸走趴睡男iPhone辯是「撿到」 警秀鐵證竊賊變啞巴

    曾姓男子在超商內趁機行竊熟睡郭姓遊客的iphone手機。（圖：警方提供）

    曾姓男子在超商內趁機行竊熟睡郭姓遊客的iphone手機。（圖：警方提供）

    2023/05/29 18:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕20多歲的郭姓男子到台南遊玩，28日傍晚在中西區1家超商累到趴睡在桌上，其1支市值3萬元的iPhone手機丟放在行李背袋上。有竊盜前科的曾姓男子（60歲）恰與女友到超商購物，見有機可趁、偷走郭男手機。警方獲報找上門，曾嫌還辯稱手機是撿到的；警方出示曾在超商行竊影像鐵證，曾嫌啞口無言、被依竊盜罪嫌法辦。

    住在台南市東區的曾男，於28日傍晚6點半許跟女友到中西區民生路2段某超商購物時，曾嫌突然發現20多歲的郭姓男子趴在超商桌上昏睡，且其行李背袋上放有1支iPhone手機（價值3萬元），竟趁四下無人注意之際，將郭男所有的iPhone手機偷走放入褲袋，再裝作若無其事般與女友共乘機車離去。

    郭男睡了1小時後醒來發現身旁手機不翼而飛、急忙報警處理，南市警局第二分局海安派出所警員洪正偉等到場受理，馬上調出超商監視器影像查看、確認行竊對象，接著再調閱戶外路口監視器鎖定竊嫌騎乘的交通工具，以車追人，2小時後即前往曾男位於東區的住處將曾帶回調查。

    曾男行竊後返家不久，見到員警迅速登門查訪甚為驚訝，曾並辯解說是在超商撿到手機，因為要先送女友回家、還不及把手機送到警局派出所。但員警出示曾嫌在超商內竊取手機的具體影像事證後，只好乖乖跟員警到派出所接受調查，全案訊後依竊盜罪嫌將曾男送請檢方偵辦；被偷走的手機，警方也通知郭男前去領回。

    二分局警方提醒民眾對自身財物應妥善保管，平時保持防竊警覺，避免讓宵小有機可趁。

    曾姓男子在超商內偷走他人手機後偕女友共乘機車離去。（圖：警方提供）

    曾姓男子在超商內偷走他人手機後偕女友共乘機車離去。（圖：警方提供）

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