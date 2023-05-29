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    大貨車倒車撞斷消防栓 駕駛肇逃水柱狂噴1小時

    魏男大貨車車尾撞到消防栓。（記者王冠仁翻攝）

    魏男大貨車車尾撞到消防栓。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/29 14:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕65歲魏姓司機今天早上要駕駛一輛大貨車從路旁停車格駛出時，他先倒車打算駛離，但車尾卻不慎撞斷路旁的消防栓，導致水柱狂噴。不過，魏明知闖禍卻沒有報警、逕自離去，直到其他路人見狀報警，自來水公司接獲通報後關閉，但水已經狂噴1小時；魏不僅浪費了大量的水資源，警方也將依法對他開罰。

    警方調查，今天清晨6時30分許，魏駕駛小客車，前往台北市北投區三合街巷弄內，他將小客車違規停放在紅線後，再下車到一旁停車格，打算駕駛一輛營業用大貨車離開。他為了讓大貨車駛出停車格，先行倒車，但倒車時車尾不慎撞上後方的消防栓，大量水柱隨即噴發而出。

    魏發現自己闖禍，居然沒有報警，隨即駕駛車輛揚長而去；消防栓噴發出來的水柱大約有兩層樓高，路過民眾見狀後紛紛報警。

    警方獲報後先通報自來水公司關閉水源，該消防栓在早上7時32分關閉，但大量水資源已經白白浪費1小時。警方接著調閱監視器畫面追查肇事者，根據大貨車的車籍資料，發現是魏闖禍。

    警方說，魏駕駛小客車違停在紅線，再加上肇事逃逸，因此將依規定對他開出2張罰單，同時魏後續恐面對賠償水公司的民事責任，可說是得不償失。

    警方呼籲，駕駛車輛起駛時，除了應注意倒車狀況、小心謹慎外，用路人也應留意、提防正在倒車或已發動的車輛，應注意前後左右路況，避免引發交通事故，如發生交通事故，應依道路交通事故處理辦法，撥打110報案。

    現場水柱狂噴1小時。（記者王冠仁翻攝）

    現場水柱狂噴1小時。（記者王冠仁翻攝）

    消防栓被撞斷。（記者王冠仁翻攝）

    消防栓被撞斷。（記者王冠仁翻攝）

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