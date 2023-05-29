落漆！毒犯ATM領錢忘拿放槍彈包包 被逮送辦

警方封鎖現場採證。（警方提供）

2023/05/29 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局配合警政署全國同步大掃黑及肅槍，今天公布查緝成果，其中有一起堪稱誇張又離譜的案件，有市民ATM提款時，意外在提款機上方發現一個手提包，赫然發現包包內有手槍、子彈等物品，嚇得趕緊報案，警方循線查獲是有毒品前科的游姓男子遺留，另查獲海洛因毒品，依法送辦。

為強力壓制黑道幫派囂張氣焰，肅清國內各式非法槍械，防止不法分子擁槍自重藉端滋事，警政署於本月15日至24日辦理「全國同步檢肅非法槍械專案行動」及「全國同步掃黑行動專案」，台中市警局今天公布查緝成果，計查獲治平對象9人，槍砲、毒品、傷害等案件6人，查獲改造槍枝4把、模擬槍2把、子彈20發、毒品海洛因及安非他命6包。

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另也查獲本票10張、行動電話6支、槍型辣椒水、瓦斯槍各1把等證物，訊後分依違反槍砲、毒品、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

期間第三分局於17日接獲友善通報網通報，一位市民當天到東區一家銀行ATM提款時，發現提款機上方有一個手提包，他研判應是前一位民眾所遺留，打開包包想找線索聯絡時，赫然發現包包內有槍彈等物品，嚇得趕緊報案，警方獲報立即拉起封鎖線，確認包包內有改造手槍一把、子彈11發、槍管及通槍條各1支等證物。

經過濾ATM提領畫面及周邊相關監視器影像，發現犯嫌當天係騎電動自行車前往該銀行，提款時將手提包順手放在ATM上方，卻在領完錢忘了拿走就逕行離開，警方隨即擴大路口監視器調閱範圍，鎖定有毒品前科的52歲游姓男子，進而循線查緝到案並查扣海洛因毒品。

落網游男辯稱，當天因有朋友要借款3萬元才到ATM領錢，但領錢後忘記將手提包拿走，至於涉案槍彈則是友人寄放，並非他所有，警方訊後先將全案依槍砲及毒品罪嫌送辦，並深入追查槍彈及毒品來源。

此外，大雅分局轄內得天宮22日發生槍擊案件，警方當天即帶回涉案的張姓、郭姓男子等2人，以及涉案改造手槍一把、子彈7發之外，同日也查獲以張姓男子為首的暴力討債集團，查緝5人到案，起獲本票、辣椒水、瓦斯槍等證物，專案期間查緝成效顯著。

游嫌到ATM提款。（請打馬，警方提供）

游嫌順手將內有槍彈的手提包放在ATM上方。（警方提供）

警方循線逮捕游嫌並查扣槍彈。（記者許國楨攝）

台中警方公布肅槍查緝成果。（記者許國楨攝）

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