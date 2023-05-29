攀登南投郡大山疑體力不濟 2法籍登山客獲救

攀登南投縣信義鄉郡大山的2名法國籍登山客在山區等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

2023/05/29 10:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉郡大山又傳一起登山意外，來自法國的1男1女2名登山客，疑因對路況不熟，致體力透支、不濟，卡在半山腰難以下山，昨晚8點多，南投縣消防局接獲通報後，立刻調派信義消防分隊漏夜前往，也順利協助2人平安下山。

海拔標高3265公尺的郡大山沿途山川壯麗、風景優美，與玉山北峰等7座山，合稱台灣百岳「八秀」，也是極少數3000公尺以上高山，可搭車沿郡大林道直抵海拔2865公尺登山口的山岳，惟因沿途道路蜿蜒、崎嶇不平，叫人屁股不好受，而被山友戲稱是一座「坐車比爬山累」的入門級高山。

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南投縣消防局指出，這2名法國籍登山客語言不通，遂先打電話向其在台北的友人求援報案後，該局透過其訊號定位，也才得已確定其未按原路線回到郡大林道，而是受困在海拔高度約2134公尺的開高山一帶，立即派員從東埔溫泉區的登山口出發挺進，並歷經約2個小時左右，終於將人平安救出，並再度提醒民眾，爬山前一定要做好風險評估，包括登山路線、身體健康狀況均不可輕忽，尤其，最近受到瑪娃颱風外圍雲系影響，天氣將變得更不穩定，更值得民眾小心留意，才是確保登山安全之道。

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