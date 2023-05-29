為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    攀登南投郡大山疑體力不濟 2法籍登山客獲救

    攀登南投縣信義鄉郡大山的2名法國籍登山客在山區等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

    攀登南投縣信義鄉郡大山的2名法國籍登山客在山區等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

    2023/05/29 10:53

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉郡大山又傳一起登山意外，來自法國的1男1女2名登山客，疑因對路況不熟，致體力透支、不濟，卡在半山腰難以下山，昨晚8點多，南投縣消防局接獲通報後，立刻調派信義消防分隊漏夜前往，也順利協助2人平安下山。

    海拔標高3265公尺的郡大山沿途山川壯麗、風景優美，與玉山北峰等7座山，合稱台灣百岳「八秀」，也是極少數3000公尺以上高山，可搭車沿郡大林道直抵海拔2865公尺登山口的山岳，惟因沿途道路蜿蜒、崎嶇不平，叫人屁股不好受，而被山友戲稱是一座「坐車比爬山累」的入門級高山。

    南投縣消防局指出，這2名法國籍登山客語言不通，遂先打電話向其在台北的友人求援報案後，該局透過其訊號定位，也才得已確定其未按原路線回到郡大林道，而是受困在海拔高度約2134公尺的開高山一帶，立即派員從東埔溫泉區的登山口出發挺進，並歷經約2個小時左右，終於將人平安救出，並再度提醒民眾，爬山前一定要做好風險評估，包括登山路線、身體健康狀況均不可輕忽，尤其，最近受到瑪娃颱風外圍雲系影響，天氣將變得更不穩定，更值得民眾小心留意，才是確保登山安全之道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2女1男攀爬北插天山腳抽筋受困 警消費近5小時救下山
    2023/05/22 16:41

    2女1男攀爬北插天山腳抽筋受困 警消費近5小時救下山
    大學生攀壽山探秘境誤闖軍管區 2人跌落崁坡受傷送醫
    2023/05/10 13:37

    大學生攀壽山探秘境誤闖軍管區 2人跌落崁坡受傷送醫

    急需捐款！偏鄉孩子出國爭光經費告急
    走峽谷步道也要小心 男子摔落山谷骨折
    2023/05/07 07:44

    走峽谷步道也要小心 男子摔落山谷骨折
    女登柴山不慎摔落山谷卡峭壁 被救起已無意識
    2022/08/07 14:09

    女登柴山不慎摔落山谷卡峭壁 被救起已無意識

    3基金打造聚富組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播