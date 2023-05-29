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    台中警員值班被告誡 竟岀拳毆打警官被記一大過

    圖中值班台是暴行犯上的事發地。（警方提供）

    圖中值班台是暴行犯上的事發地。（警方提供）

    2023/05/29 10:12

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警界驚傳暴行犯上，第四分局涂姓警員本月初值班時，因大熱天穿著大外套被督勤的蕭姓警官告誡，以服儀與規定不符要求脫下，涂員竟因此大暴走連續揮拳攻擊蕭員，蕭員當場眼鏡都飛掉還差點腦震盪就醫，此事傳出引起警界一陣譁然，直呼太離譜，而分局也已做出處分。

    經查，48歲涂員目前任職第四分局警備隊，本月1日在分局1樓值班台擔服值班勤務，當天他穿著冬季警用GORE-TEX外套，還在現場焚燒線香，該分局督察組56歲蕭姓警務員督勤時見狀，認當時天氣熱，且分局已律定統一在4月28日換穿夏季服裝，因此發現他穿著服儀與規定不符予以口頭勸誡，並要求脫下外套。

    未料此舉引發涂員不滿，仗著自己有武術背景，不顧蕭姓督察員是長官身分，朝蕭員連續動手揮了3拳，幸案發地點是分局1樓，立即驚動其他官警制止，才沒讓衝突升級，仍當場造成蕭員眼鏡飛掉毀損，臉部輕微擦挫傷，還差點腦震盪就醫。

    分局事後隨即針對涂員情緒失控進而暴行以下犯上一事展開調查，一度以嚴重影響警譽情節重大，召開人評會報市警局兩大過免職，但後經召開考績會議，考量涂員事件發生後深具悔意，違紀行為從重行政懲處記一大過處分，且因人地不宜，建請調整服務地區；另傷害、毀損、妨害公務部分依法函送法辦。

    涂員當天因穿著冬季警用GORE-TEX外套被勸誡。（示意圖，警方提供）

    涂員當天因穿著冬季警用GORE-TEX外套被勸誡。（示意圖，警方提供）

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