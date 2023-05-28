為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖惠民醫院深夜傳火警 所幸起火點無住民

    澎湖消防員趕抵現場，發現起火點大門深鎖。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖消防員趕抵現場，發現起火點大門深鎖。（澎湖縣政府消防局提供）

    2023/05/28 23:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖專責護理之家-天主教惠民醫院，今日晚間驚傳火警，澎湖縣政府消防局接獲通報後，趕往現場搶救，因冒煙起火點房門深鎖，消防隊員緊急破門而入，發現是辦公室冷氣插座冒煙，立即使用院內水源灌救，所幸起火點沒有住民，因此未釀成任何人員傷亡。

    澎湖縣政府消防局調查指出，28日晚間9時30分受理惠民醫院員工通報，指稱馬公市樹德路14號（惠民醫院）2樓有冒煙情形，但因冒煙之房間上鎖，因此無法確認詳情及起火點。消防局獲報後，立即出動第一大隊及馬公分隊共6車15人前往搶救，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

    勤務人員到達現場，確認係惠民醫院2樓冒煙，該層樓係護理之家舊有病房（現已無住民）及辦公室使用，起火處係辦公室內之冷氣插座，勤務人員立即就近使用院內水源滅火，晚間9時43分即將火勢撲滅。現場僅辦公室冷氣插座燒損，無其他受損情形，住民部分因位於另一防火區劃，並未受到影響。

    惠民醫院是澎湖專責護理之家，以長照行動不便長者為主，若起火是在有住民病房，後果不堪設想；該院已在覓地重建，並對外募款，但經費仍不足，因此遲遲無法動工。

    惠民醫院起火房間出現焦黑，還好已無住民。（澎湖縣政府消防局提供）

    惠民醫院起火房間出現焦黑，還好已無住民。（澎湖縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惠民醫院修士韓國乾 深耕澎湖36年獲醫療奉獻獎
    2021/10/24 16:12

    惠民醫院修士韓國乾 深耕澎湖36年獲醫療奉獻獎
    澎湖惠民醫院重建 鮭魚返鄉台商陳合泰慨捐500萬
    2021/10/14 17:44

    澎湖惠民醫院重建 鮭魚返鄉台商陳合泰慨捐500萬

    北區X商60正核心 遠雄台南最近市區大作
    白沙國中贈千支銀合歡文創筆 助惠民醫院義賣籌募重建基金
    2021/10/06 18:20

    白沙國中贈千支銀合歡文創筆 助惠民醫院義賣籌募重建基金
    曾獲郭婞淳捐救護車 惠民醫院重建經費難籌
    2021/07/29 15:27

    曾獲郭婞淳捐救護車 惠民醫院重建經費難籌

    3基金打造聚富組合
    天主教惠民醫院重建工程 動土在即資金缺口高達4.5億元
    2021/03/09 13:20

    天主教惠民醫院重建工程 動土在即資金缺口高達4.5億元
    澎湖惠民醫院重建基金募集不理想 大仁哥跨海相助
    2020/12/14 12:48

    澎湖惠民醫院重建基金募集不理想 大仁哥跨海相助
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播