澎湖惠民醫院深夜傳火警 所幸起火點無住民

澎湖消防員趕抵現場，發現起火點大門深鎖。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/05/28 23:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖專責護理之家-天主教惠民醫院，今日晚間驚傳火警，澎湖縣政府消防局接獲通報後，趕往現場搶救，因冒煙起火點房門深鎖，消防隊員緊急破門而入，發現是辦公室冷氣插座冒煙，立即使用院內水源灌救，所幸起火點沒有住民，因此未釀成任何人員傷亡。

澎湖縣政府消防局調查指出，28日晚間9時30分受理惠民醫院員工通報，指稱馬公市樹德路14號（惠民醫院）2樓有冒煙情形，但因冒煙之房間上鎖，因此無法確認詳情及起火點。消防局獲報後，立即出動第一大隊及馬公分隊共6車15人前往搶救，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

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勤務人員到達現場，確認係惠民醫院2樓冒煙，該層樓係護理之家舊有病房（現已無住民）及辦公室使用，起火處係辦公室內之冷氣插座，勤務人員立即就近使用院內水源滅火，晚間9時43分即將火勢撲滅。現場僅辦公室冷氣插座燒損，無其他受損情形，住民部分因位於另一防火區劃，並未受到影響。

惠民醫院是澎湖專責護理之家，以長照行動不便長者為主，若起火是在有住民病房，後果不堪設想；該院已在覓地重建，並對外募款，但經費仍不足，因此遲遲無法動工。

惠民醫院起火房間出現焦黑，還好已無住民。（澎湖縣政府消防局提供）

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