基隆營養午餐有毛蟲！供應商劣行起底 偽造產銷履歷詐百萬補助

基隆地檢署指揮廉政署偵辦基隆市「龍昇蔬果行」呂姓負責人涉嫌偽造農產品產銷證，詐領政府補助款，漏夜將呂男的雞肉供應商帶到基隆地檢署複訊。（記者林嘉東攝）

2023/05/26 00:29

〔記者林嘉東、吳政峰／綜合報導〕有夠黑心！基隆市營養午餐麵包日前出現1隻蠕動的毛毛蟲，因此踢爆供應食材廠商「龍昇蔬果行」不僅偽造台灣農產品生產追溯QR Code等產銷履歷標章，詐領逾百萬元補助款，還提供農藥殘留量超標蔬果與過期肉品給學校，等於一手拿補助，一手賣劣質食材。基檢25日上午發動搜索，全案朝全案朝貪污治罪條例、偽造文書方向偵辦。

基隆市高中學生5月4日吃營養午餐時，撕開點心麵包包裝袋，驚見有隻毛毛蟲在蠕動，嚇一大跳，趕緊通報校方。

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基隆市政府清查發現，學校營養午餐的合約廠商龍昇蔬果行2月14日被抓到番茄食材標籤不實，4月25日又被查到雞肉過期，市府還在依法處理中，想不到5月4日麵包出現毛毛蟲。

案經基隆地檢署檢察官李怡蒨指揮廉政署、基隆市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊追查發現，龍昇蔬果行供貨給基隆市國中小、高中的肉品不僅過期，蔬果也被驗出農藥殘留超標。

檢廉進一步追查發現，政府為鼓勵學童午餐優先選用在地生產可追溯性食材，供應學校午餐食材的廠商，若選用有機、產銷履歷或具有台灣農產品生產追溯QR Code等食材，教育部會提供每名學童6元到10元不等的補助。

據指出，「龍昇蔬果行」呂姓負責人為了取得政府補助款，涉嫌夥同某國小約僱林姓營養師，持偽造台灣農產品生產追溯QR Code等產銷履歷標章，向市政府詐領補助。

檢廉追查，呂男向市政府詐領補助後，卻供應農藥殘留量超標的蔬果，與過期肉品等劣質食材給學校中央廚房，行徑惡劣。

檢廉25日一早會同基隆市政府政風室人員，搜索龍昇蔬果行、國中、小與高中中央廚房、呂的下游蔬果、肉品供應商等處，帶回呂姓負責人、林姓營養師、供應商負責人與證人等12人偵辦。

檢察官李怡蒨午後也趕往廉政署提前複訊部分證人與供應商，鞏固呂男與下游供應商涉案事證後，指揮廉政署晚間9點左右，陸續將林姓等供應商帶到基隆地檢署複訊。

呂男的2名林姓下游蔬果供應商坦承犯行，分別獲交保5萬、10萬，另2名雞肉與蔬果供應商則直接被帶往3樓偵訊室，漏夜複訊中。

據指出，檢廉從龍昇蔬果行扣得的帳冊、貨物清單，初步發現呂等人累計向政府詐領補助款逾100萬元，懷疑呂不可能隻手犯案，不排除有官員包庇涉案，全案朝貪污治罪條例、偽造文書方向偵辦。

基隆地檢署指揮廉政署偵辦基隆市「龍昇蔬果行」呂姓負責人涉嫌偽造農產品產銷證，詐領政府補助款，漏夜將呂男蔬果供應商帶到基隆地檢署複訊。（記者林嘉東攝）

學生驚見營養午餐點心麵包竟有1隻毛毛蟲在蠕動。（資料照，基隆市政府提供）

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